Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι για τους επόμενους δύο μήνες ο Κένεθ Φαρίντ καθώς υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα.

Οι «πράσινοι» έχουν αποδεκατιστεί καθώς όλοι οι σέντερ είναι τραυματίες και ο Εργκίν Αταμάν είχε προαναγγείλει το Σάββατο (8/11), μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Περιστερίου, πως ο ένας από τους δύο ψηλούς που θα αποκτηθούν θα είναι ο Φαρίντ.

Ο Αμερικανός προσγειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) στην Αθήνα και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του, το οποίο έχει διάρκεια δύο μηνών, με την ΚΑΕ να επισημοποιεί την απόκτησή του.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο μηνών», ανέφερε η σχετική, λιτή, ανακοίνωση.