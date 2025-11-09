Μόλις ένας μήνας ήταν αρκετός για να χαθεί σχεδόν ολόκληρη η λάμψη που συνόδευε το φετινό ράλι των κρυπτονομισμάτων. Η αγορά που, στις αρχές Οκτωβρίου, φάνταζε ασταμάτητη, με κεφαλαιοποίηση ρεκόρ 4,4 τρισ. δολαρίων, κατέρρευσε ξαφνικά κατά 20%, αφήνοντας πίσω της συντρίμμια προσδοκιών και μια παγωμένη επενδυτική κοινότητα.

Τα δεδομένα της CoinGecko, που επικαλείται το Bloomberg, αποτυπώνουν με εντυπωσιακή καθαρότητα τη βουτιά: τα συνολικά κέρδη του έτους συρρικνώθηκαν στο 2,5%, σβήνοντας σχεδόν ολοκληρωτικά την άνοδο που είχε χτίσει η αγορά μέσα στο 2025. Η αρχή της κατρακύλας ήρθε ξαφνικά – με μια ρευστοποίηση θέσεων μόχλευσης ύψους 19 δισ. δολαρίων, η οποία άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Οι traders που μέχρι πριν λίγες εβδομάδες μιλούσαν για «νέο bull run», σήμερα παρακολουθούν αμήχανοι την αγορά να γλιστρά χωρίς ξεκάθαρο στήριγμα.

Και όμως, κανείς δεν περίμενε ότι η χρονιά της «θεσμικής αποδοχής» των cryptos θα μετατρεπόταν τόσο γρήγορα σε μάθημα ταπεινότητας. Το 2025 ξεκίνησε με φρενίτιδα επενδύσεων, με τις ρυθμιστικές αρχές να ανοίγουν τη βεντάλια, τις τράπεζες να εισέρχονται επιθετικά στο παιχνίδι και τους θεσμικούς επενδυτές να αντιμετωπίζουν πλέον τα ψηφιακά assets ως «σοβαρή κατηγορία επένδυσης».

Το φαινόμενο Trump και το ράλι που έσβησε

Η σπίθα ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η δέσμευση του Donald Trump να μετατρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων προκάλεσε έναν ενθουσιασμό που αποτυπώθηκε με θεαματικό τρόπο: το Bitcoin εκτοξεύθηκε, σημειώνοντας άνοδο έως και 35% μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Όμως, η δυναμική αυτή αποδείχθηκε πρόσκαιρη. Σήμερα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς βρίσκεται χαμηλότερα από τα επίπεδα που κατέγραφε όταν ο Trump ανέλαβε την προεδρία, καταρρίπτοντας κάθε ψευδαίσθηση μόνιμης ανοδικής τροχιάς.

Το Bitcoin κάτω από κρίσιμα τεχνικά όρια

Η τιμή του Bitcoin – σημείο αναφοράς για όλη την αγορά – έχασε 9% μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα, υποχωρώντας στην περιοχή των 100.000 δολαρίων. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι έπεσε κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ένα τεχνικό επίπεδο που παραδοσιακά λειτουργεί ως γραμμή άμυνας από τις μαζικές πωλήσεις. Η τελευταία φορά που το Bitcoin βρέθηκε κάτω από αυτό το σημείο ήταν στη διάρκεια του bear market του 2022, λίγο πριν τη μεγάλη κρίση ρευστότητας των ανταλλακτηρίων.

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη στα altcoins – τα μικρότερα, πιο ευμετάβλητα κρυπτονομίσματα. Εκεί, η πίεση είναι διπλή: από τη μία η αποχώρηση κεφαλαίων, από την άλλη η απώλεια εμπιστοσύνης σε έργα που χτίστηκαν πάνω σε αμφίβολες υποσχέσεις. Το Ethereum, το Solana, το Cardano και δεκάδες ακόμα tokens καταγράφουν απώλειες 30%–50% σε σχέση με τα υψηλά τους.

Η ψυχολογία της αγοράς: φόβος αντί για προσμονή

Πίσω από τους αριθμούς, κρύβεται μια ψυχολογική μεταστροφή. Η αίσθηση απληστίας που κυριαρχούσε μέχρι τον Σεπτέμβριο έχει αντικατασταθεί από μια σιωπηλή επιφυλακτικότητα. Οι μικροεπενδυτές «παγώνουν» τα κεφάλαιά τους σε stablecoins, ενώ οι μεγάλοι θεσμικοί τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας ενδείξεις σταθεροποίησης πριν επιστρέψουν στην αγορά.

Παρά τη βαριά ατμόσφαιρα, οι αναλυτές διαβλέπουν ψήγματα αισιοδοξίας: μετά από έξι συνεχόμενες ημέρες εκροών, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που επενδύουν σε Bitcoin και Ether στις ΗΠΑ σημείωσαν εισροές 253 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη — μια πρώτη ένδειξη ότι κάποιοι παίκτες θεωρούν πως οι τιμές αγγίζουν «πάτο».

Το ερώτημα πλέον είναι αν η αγορά των κρυπτονομισμάτων βιώνει απλώς μια βραχυπρόθεσμη «αναπνοή» μετά από μια φρενήρη άνοδο ή αν μπαίνει σε νέα εποχή ωριμότητας και ψυχραιμίας. Η ιστορία του Bitcoin, με τις αλλεπάλληλες φούσκες και διορθώσεις, δείχνει πως κάθε πτώση είναι και ένα τεστ αντοχής — όχι μόνο για τους επενδυτές, αλλά και για την ίδια την ιδέα της αποκεντρωμένης οικονομίας.

Όπως γράφει το Bloomberg, «το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που τα cryptos έμαθαν ξανά τι σημαίνει ρίσκο». Κι αν κάτι αποδεικνύει η φετινή πτώση, είναι ότι σε αυτήν την αγορά η ευφορία έχει πάντα ημερομηνία λήξης — αλλά και ότι κάθε κύμα διόρθωσης αφήνει πίσω του τους πιο ανθεκτικούς παίκτες για το επόμενο ράλι.