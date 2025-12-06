Νέες οδηγίες για τον τρόπο συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερα από ένα ταμεία δίνει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ, επιχειρώντας να βάλει τάξη σε ένα πλαίσιο που συχνά προκαλούσε σύγχυση. Η διαδοχική ασφάλιση αφορά χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου, οι οποίοι χρειάζονται πλέον ξεκάθαρους κανόνες για τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Με βάση τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις, το Δημόσιο εξακολουθεί να διαχωρίζει τους ασφαλισμένους ανάλογα με το πότε εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο σύστημα. Όσοι είχαν ασφαλιστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 μπορούν να αποχωρήσουν μετά τη συμπλήρωση του 52ου έτους τους, ενώ για όσους μπήκαν στην ασφάλιση από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μετά, το όριο ανεβαίνει στο 62ο έτος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας υπάλληλος που είχε ασφαλιστεί την περίοδο 1983–1992 και είχε κλείσει τα 52 του πριν το τέλος του 1992, μπορεί να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης με βάση το παλαιότερο καθεστώς. Αντίθετα, όσοι εντάχθηκαν στην ασφάλιση από το 1993 και μετά διέπονται αποκλειστικά από το ηλικιακό όριο των 62 ετών.

Η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για το Δημόσιο έχουν αποσαφηνιστεί με τον νόμο Βρούτση (4670/2020). Για να εξεταστεί αίτημα συνταξιοδότησης γήρατος, ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 1.000 ημέρες ασφάλισης στο Δημόσιο, εκ των οποίων οι 300 κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της υπηρεσίας. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει καλύψει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όπως το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι για συνταξιοδότηση από το πρώην Δημόσιο, το αίτημα δεν απορρίπτεται αυτόματα. Αντιθέτως, εξετάζεται από τον φορέα στον οποίο ο ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Για να μεταβιβαστεί εκεί η υπόθεση, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη συμπληρώσει το αντίστοιχο ηλικιακό όριο που ορίζει η νομοθεσία του Δημοσίου. Αν ο φορέας με τον περισσότερο χρόνο δεν διαθέτει τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης, το αίτημα προχωρά στον επόμενο φορέα με λιγότερες ημέρες ασφάλισης και συνεχίζει να εξετάζεται κατά φθίνουσα σειρά. Αν κανένας από τους φορείς –εκτός του τελευταίου, δηλαδή του e-ΕΦΚΑ– δεν πληροί τα απαιτούμενα για συνταξιοδότηση, τότε η αίτηση απορρίπτεται.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται ανεξάρτητα από το αν το αίτημα υποβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από μέλη της οικογένειάς του σε περίπτωση θανάτου. Για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας του τελευταίου φορέα, ενώ για συντάξεις αναπηρίας χρειάζεται η πιστοποίηση του προβλεπόμενου ποσοστού αναπηρίας σύμφωνα με τη νομοθεσία του ίδιου φορέα. Μόνο στις περιπτώσεις σύνταξης λόγω θανάτου δεν τίθεται καμία πρόσθετη προϋπόθεση για τους δικαιούχους.

Με την εγκύκλιο αυτή επιχειρείται να μπει τέλος σε χρόνιες ασάφειες που καθυστερούσαν την απονομή συντάξεων, ειδικά για όσους είχαν ασφάλιση σε περισσότερους φορείς. Οι δημόσιοι υπάλληλοι καλούνται πλέον να εξετάσουν προσεκτικά το ασφαλιστικό τους προφίλ, ώστε να γνωρίζουν σε ποιο καθεστώς υπάγονται και ποιος φορέας θα είναι τελικά αρμόδιος για την έκδοση της σύνταξής τους.