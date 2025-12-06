Για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο κατασκευάζεται στην περιοχή του Βοτανικού, μίλησε ο θρυλικός Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος συγκλονίζει με όσα λέει σε βίντεο της ΠΑΕ.

Οι εργασίες συνεχίζονται στον Βοτανικό, με τους «πράσινους» να περιμένουν πώς και πώς την ημέρα που θα μπουν στο νέο γήπεδο. Ένα έργο τεράστιας σημασίας για το «τριφύλλι», με τον Αντωνιάδη, ένας από τους ανθρώπους που έγραψαν την ιστορία του Παναθηναϊκού, να συγκλονίζει με όσα λέει.

«Ο πρώτος χώρος που μπήκα δεν ήταν το διαμέρισμά μου, αλλά η Λεωφόρος με τη βαλίτσα. Η ζωή μου είναι ταυτισμένη με τον Παναθηναϊκό. Είναι Παναθηναϊκός, όλης της Αθήνας. Ήρθε στα αποδυτήρια ο αείμνηστος Μίμης Δομάζος και γι’ αυτό δεθήκαμε αμέσως και μου είπε «κοίταξε, μπορείς. Σήμερα είναι η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπορείς και θα τα καταφέρεις».

Από τότε, 21/9/69 μέχρι το 1981 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού γράφτηκε η ιστορία. Αναδείχθηκα πρώτος σκόρερ στην Ελλάδα. Δεν είχε μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Για ένα γκολ έχασα το χρυσό παπούτσι. Είχα 39 γκολ και ο Γκερντ Μίλερ είχε 40», είπε μεταξύ άλλων ο Αντωνιάδης, ο οποίος συγκλόνισε με την ευχή του, δεδομένου και του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε.

«Δεν υπάρχει άλλος σύλλογος μεγάλος όπως λέει ο ύμνος. Με τις διεθνείς περγαμηνές που έχει. Δεν υπάρχει. Στον Βοτανικό θα γίνει το μεγαλύτερο και το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί αγγίζω τα θεμέλια του γηπέδου του μεγάλου Παναθηναϊκού μας. Ανυπομονώ, να με έχει καλά ο Θεός να το προλάβω. Πήγαμε νύχτα στον Παρθενώνα και τι να σου πω; Κλαίγαμε. Ποιος ξένος θα κάνει αυτό τον συνδυασμό, το γήπεδο με τον Παρθενώνα και δεν θα συγκινηθεί. Η κοιτίδα του πολιτισμού είναι ο Παρθενώνας».

Το μήνυμα της ΠΑΕ

Σε μήνυμά της στην ιστοσελίδα της, η ΠΑΕ αναφέρει τα εξής για το νέο γήπεδο: «Το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο του, παίρνει «σάρκα και οστά».

Ξεδιπλώντας ανά φάση τα στάδια του κορυφαίου project, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωρά σε μία σειρά σχετικών θεματικών videos, τα οποία θα προβάλλονται από όλα τα κανάλια επικοινωνίας του συλλόγου.

Το «Εν Αθήναις», όπως τιτλοφορείται, στοχεύει να αναδείξει το μεγαλείο του σπουδαίου έργου, να οραματιστεί μαζί με τα εκατομμύρια φιλάθλων του Παναθηναϊκού το μέλλον του συλλόγου όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του project, να «μιλήσει» στο συναίσθημα του κόσμου και στην ανατριχίλα που διαπερνά τον παναθηναϊκό οργανισμό χάρη στην προσμονή της νέας εποχής που θα ανατείλει με την κατασκευή του γηπέδου.

Κάθε επεισόδιο θα διαρκεί περί τα τρία λεπτά και θα έχει μια ξεχωριστή θεματολογία, συνθέτοντας βήμα – βήμα όλα τα κομμάτια που ενωμένα διαμορφώνουν το τέλειο παζλ του σχήματος Παναθηναϊκός – Αθήνα – Ελλάδα – Ευρώπη. Η διαδρομή θα περιλαμβάνει τα πάντα: από τα θεμέλια έως το λαμπρό μέλλον και από τις μνήμες της «Λεωφόρου» μέχρι την ιστορικότητα του χώρου, όπου θα ανεγερθεί το καινούργιο σπίτι του Τριφυλλιού.

Το ταξίδι του «Εν Αθήναις» ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις χρονικές παρυφές της αποπεράτωσης του γηπέδου.

Στο πρώτο επεισόδιο, το οποίο τιτλοφορείται «Τα θεμέλια», ο Αντώνης Αντωνιάδης, εκ των κορυφαίων σκόρερ της ιστορίας του συλλόγου αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, μας… παίρνει από το χέρι με τον αφηγηματικό του λόγο, και μας οδηγεί από τη Λεωφόρο της δεκαετίας του ’60 στις κολόνες του νέου γηπέδου. Η συγκίνηση του Ψηλού είναι διάχυτη και αποτυπώνεται απόλυτα με τη φράση «Ανυπομονώ να με έχει ο Θεός καλά να το προλάβω»!

Καλή απόλαυση!».