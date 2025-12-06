Στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στη συνολική πολιτική επικαιρότητα αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο MEGA και στο ERTnews.

Τόνισε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η διασφάλιση ηρεμίας, η συνέχιση του διαλόγου και η αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων, με προτεραιότητα τη στήριξη των παραγωγών και την απρόσκοπτη λειτουργία της χώρας.

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι η κυβέρνηση κατανοεί πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και εργάζεται συστηματικά για την επιτάχυνση των πληρωμών και τη διόρθωση χρόνιων παθογενειών. Επεσήμανε ότι ο διάλογος είναι ο μόνος υπεύθυνος τρόπος για την επίλυση των ζητημάτων, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές υποδομές -όπως λιμάνια και τελωνεία- πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές, καθώς εξυπηρετούν το σύνολο των πολιτών και δεν μπορούν να παραλύουν.

Αναφερόμενη στο πλαίσιο των ενισχύσεων, εξήγησε ότι το 2025 αποτελεί χρονιά ρεκόρ, με συνολικές πληρωμές ύψους 3,7 δισ. ευρώ, 600 εκατ. περισσότερα από την προηγούμενη χρονιά. Τα εναπομείναντα 1,2 δισ. ευρώ καταβάλλονται εντός Δεκεμβρίου. Τόνισε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στη μετάβαση σε ένα νέο υβριδικό μοντέλο πληρωμών, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εφαρμόζει αντικειμενικά κριτήρια ώστε τα ποσά να φτάνουν στους πραγματικούς δικαιούχους. Παράλληλα, υπενθύμισε το σύνολο των μέτρων στήριξης των τελευταίων ετών: μειωμένο ΦΠΑ σε μηχανήματα και εφόδια, φοροελαφρύνσεις για συνεταιρισμούς, ειδικό αγροτικό τιμολόγιο στο ρεύμα και στοχευμένες ενισχύσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Σχολιάζοντας την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, η κ. Σδούκου τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει προγραμματικός λόγος, αλλά «μια συζήτηση που τους μόνους, που τελικά, πραγματικά, αφορά είναι αυτούς που στριμώχνονται στον εξώστη μήπως και καταφέρουν να χωρέσουν στο νέο κόμμα. Αυτό που είχαμε τελικά, ήταν μια παρουσίαση ενός βιβλίου που συνοδεύτηκε από μια εκδήλωση που θύμισε “reunion του παλιού ΣΥΡΙΖΑ”».

Επισήμανε ότι η ενασχόληση της αντιπολίτευσης με εσωτερικές ισορροπίες και παρασκηνιακές συζητήσεις δεν αφορά την κοινωνία, η οποία αναζητά απαντήσεις για την πραγματική οικονομία, την ασφάλεια, την παιδεία και την υγεία. Υπενθύμισε ότι η περίοδος 2015-2019 παραμένει νωπή στη μνήμη των πολιτών και δεν μπορεί να «διορθωθεί» εκ των υστέρων και τόνισε πως σε επίπεδο πραγματικής πολιτικής, όλο αυτό, ήταν «πολύ κακό για το τίποτα».

Σχετικά με την πορεία της κυβέρνησης, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η δεύτερη τετραετία βρίσκεται στο μέσο της και ότι ο στόχος είναι η πλήρης εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος έως το 2027. Υπενθύμισε το σαφές μήνυμα του πρωθυπουργού για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, επισημαίνοντας ότι «η κοινωνία ανταμείβει όταν βλέπει αποτέλεσμα». Ανέφερε ότι ήδη έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα: περισσότερες και καλύτερες δουλειές, υψηλότεροι μισθοί και συντάξεις, νέες επενδύσεις, μείωση φορολογίας, ενίσχυση παιδείας και υγείας.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «η αυτοδυναμία που στοχεύει η Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως εφικτή. Το 2027 θα μπορούμε να πούμε καθαρά: αυτά υποσχεθήκαμε, αυτά υλοποιήσαμε, και αυτές είναι οι επόμενες προκλήσεις της χώρας».