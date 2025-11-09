Άλλη μια παρενόχληση των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων στη νεκρή ζώνη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Δένειας, όταν τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη νεκρή ζώνη και επιχείρησε να απομακρύνει Ελληνοκύπριους γεωργούς που είχαν μεταβεί για καλλιέργεια των χωραφιών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από έγκυρες πηγές, γύρω στις 10 το πρωί Ελληνοκύπριος γεωργός εισήλθε στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Δένειας για να καλλιεργήσει το χωράφι του. Ύστερα από λίγο, στρατιωτικό όχημα των κατοχικών δυνάμεων κατευθύνθηκε προς τον γεωργό, ζητώντας του να αποχωρήσει.

Φωτογραφία από την Εφημερίδα Δυτικής Λευκωσίας – West Nicosia News



Στη συνέχεια, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, μετέβησαν στο σημείο μέλη των Ηνωμένων Εθνών και ο γεωργός αποχώρησε. Αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το όχημα των κατοχικών δυνάμεων επέστρεψε σε λίγη ώρα και στη συνέχεια επέστρεψαν και τα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Τόσο οι Τούρκοι στρατιώτες όσο και οι άνδρες της ειρηνευτικής Δύναμης, αποχώρησαν από τη νεκρή ζώνη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την ενέργεια «μη θετική εξέλιξη» για το Κυπριακό και διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες διεργασίες ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά.

Σε δηλώσεις του μετά την εκδήλωση «Ημέρα Μνήμης Κρατητηρίων», προς τιμήν των κρατούμενων αγωνιστών της ΕΟΚΑ στα Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς και ερωτηθείς για τη νέα τουρκική πρόκληση, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είπε πως έχει ενημερωθεί για το τι έγινε στη Δένεια και έχει μιλήσει και με τον πρόεδρο της Κοινότητας «και από την πρώτη στιγμή γίνονται όλες οι αναγκαίες διεργασίες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα».

Σε ερώτηση αν αυτά τα φαινόμενα μολύνουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Κύπριος πρόεδος ρόεδρος ανέφερε πως σίγουρα δεν είναι θετικές εξελίξεις, «σε μια προσπάθεια που επιχειρούμε να δημιουργηθεί και το κατάλληλο κλίμα έτσι ώστε να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες».

Διαβήματα προς την UNFICYP από την Κυπριακή Κυβέρνηση

Το Κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαβήματα προς την UNFICYP για την αποκατάσταση της ελεύθερης και ασφαλούς πρόσβασης των Ελληνοκύπριων γεωργών. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο κατοχικός στρατός αμφισβητεί το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης και επιχειρεί δημιουργία τετελεσμένων, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Η νέα πρόκληση στη Δένεια δυναμιτίζει το καλό κλίμα και την ειρήνη στο νησί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, καλώντας τα Ηνωμένα Έθνη να πάρουν σαφή θέση.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να ενεργεί με νηφαλιότητα, αποφασιστικότητα και πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο», σημειώνει, τέλος, ο εκπρόσωπος.

Η νέα ένταση στη Δένεια σημειώνεται σε μια περίοδο που καταβάλλονται προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Οι κυπριακές αρχές εκτιμούν ότι τέτοιου είδους κινήσεις υπονομεύουν το κλίμα και επιχειρούν αλλαγές επί του εδάφους, τη στιγμή που ζητείται αυτοσυγκράτηση και σεβασμός του status quo στη Νεκρή Ζώνη.