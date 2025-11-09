Με δύο γκολ του Ελ Κααμπί από το σημείο του πέναλτι και ένα του Νασιμέντο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-1 εκτός έδρας την Κηφισιά και ανέβηκε στην 1η θέση της βαθμολογίας, περιμένοντας να δει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Το παιχνίδι άρχισε με τους γηπεδούχους να απειλούν πρώτοι και μάλιστα νωρίς, στο 8′, με το τελείωμα του Λαρουσί από το ύψος του πέναλτι που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ μετά το γύρισμα του Σιμόν. Φάση που ήταν και η μοναδική για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο κυριάρχησαν οι φιλοξενούμενοι.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τον έλεγχο του αγώνα και στο 19′ πίστεψαν ότι πήραν και το προβάδισμα με το πλασέ του Μουζακίτη μετά την πάσα του Τσικίνιο, το γκολ όμως ακυρώθηκε επειδή η μπάλα είχε βγει άουτ πριν κάνει το γύρισμα ο Ποντένσε. Όπως και να έχει, πάντως, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνέχισε να επιτίθεται και να πλησιάζει στο γκολ.

Στο 25′ ο Ελ Κααμπί κοντρόλαρε ωραία, μετά τη μπαλιά του Νασιμέντο, και εκτέλεσε από κοντά αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι, για να έρθει τελικά το 0-1 στο 37′: Ο Ροντινέι έδωσε στον Νασιμέντο και αυτός πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Ραμίρες για το 0-1.

Οι πρωταθλητές, μάλιστα, δεν έμειναν εκεί αλλά συνέχισαν και για δεύτερο γκολ και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ρέτσος με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, βρήκε δίχτυα, το γκολ όμως ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του διεθνή αμυντικού.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε τρεις αλλαγές για την ομάδα του και στο 47′ άλλαξε και το σκορ, καθώς ο Πομπό έκανε τη βαθιά μπαλιά, ο Πόκορνι πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Σιμόν τη δεύτερη και ο Παντελίδης από κοντά έκανε το 1-1. Η ισοπαλία, όμως, δεν έμεινε για πολύ… Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βγήκε στην επίθεση για το δεύτερο γκολ και δεν άργησε να το πετύχει.

Στο 56′ ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι μετά το μαρκάρισμα του Αμανί στον Ζέλσον Μάρτινς και ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε στο 57′ για το 1-2, για να ακολουθήσει στο 60′ το δοκάρι σε πλασέ του Ροντινέι και ενώ η μπάλα κόντραρε και σε αντίπαλο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ανεβάσει ρυθμό με στόχο να καθαρίσουν τον αγώνα και ακριβώς αυτό έκαναν στα επόμενα λεπτά.

Στο 61′ η Κηφισιά έμεινε με 10 παίκτες καθώς ο Μαϊντάνα πήγε δυνατά στον Μάρτινς και αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα, με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν και δεύτερο πέναλτι στο 70′, αυτή τη φορά για χέρι του Αμανί. Πέναλτι που εκτέλεσε ξανά ο Ελ Κααμπί, στο 71′, γράφοντας το 1-3.

Όλα, πλέον, είχαν κριθεί, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε κι άλλο δοκάρι, στο 94′, σε σουτ του Στρεφέτσα να παίρνει τη νίκη και να ανεβαίνει στους 25 βαθμούς, στο +2 από τον ΠΑΟΚ που σε λίγες ώρες (21:00) αναμετράται με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν (78′ Ντίας), Πόκορνι, Σόουζα (46′ Τζίμας), Λαρουσί (46′ Μαϊντάνα), Έμπο, Πομπό (78′ Χουχούμης), Βιγιαφάνιες (46′ Αμανί), Παντελίδης, Ζέρσον, Τεττέη.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης (84′ Καμπελά), Νασιμέντο, Τσικίνιο (84′ Σιπιόνι), Ποντένσε (74′ Στρεφέτσα), Μάρτινς (84′ Γιαζίτσι), Ελ Κααμπί (74′ Γιάρεμτσουκ).