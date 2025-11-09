«Είμαστε αυτονόητα αρωγοί της πιο ιστορικής δρομικής διοργάνωσης, που γεννήθηκε στη γη της Αττικής και μεταδίδει υψηλές, πανανθρώπινες αξίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη», ήταν τα λόγια του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος παραβρέθηκε στην έναρξη και την απονομή μεταλλίων του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, που συνδιοργανώθηκε και από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο κ. Χαρδαλιάς, το πρωί, από την Ιστορική Αφετηρία στον Μαραθώνα, σήμανε ως εφέτης την έναρξη της κλασικής διαδρομής, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, τον δήμαρχο Μαραθώνα Στέργιο Τσίρκα και την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα.

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να είναι στο πλευρό των διοργανωτών του Αυθεντικού Μαραθωνίου, κάνοντας το αυτονόητο για κάτι που δεν είναι απλά ένα δρομικό event, αλλά ένα εθνικό στοίχημα» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεν περιορίζεται μόνο στη συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Εμπνεόμαστε από το όραμα και το πάθος των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτό, εγκολπώνοντας τα υψηλά ιδανικά του στον καθημερινό αγώνα μας. Είναι εξαιρετική η δουλειά που γίνεται από την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ και όλη την ομάδα της – κι αν υπάρχει ένα στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσουμε, είναι το πώς το μήνυμα από αυτό το μοναδικό γεγονός θα ταξιδέψει παγκόσμια. Στόχος μας στην Περιφέρεια Αττικής είναι να δημιουργήσουμε σύγχρονες υποδομές, σε άμεση συνεργασία με την Πολιτεία, ώστε ο Αυθεντικός Μαραθώνιος να μπορέσει να εκτοξευτεί και να βρει τη θέση που του αξίζει στα παγκόσμια αθλητικά δρώμενα».

Από πλευράς της, η κ. Σακοράφα ευχαρίστησε για την σταθερή αρωγή της Περιφέρειας Αττικής στο έργο του ΣΕΓΑΣ, υπογραμμίζοντας την αγαστή συνεργασία για τη βελτίωση της διαδρομής, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Αμέσως μετά, ο περιφερειάρχης μετέβη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, για να υποδεχτεί τους δρομείς που τερμάτισαν πρώτοι στις διαδρομές του Μαραθωνίου, μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, τον πρόεδρο της ΕΟΕ Iσίδωρο Κούβελο και την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα.