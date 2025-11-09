Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-1 την Κηφισιά εκτός έδρας και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε ικανοποιημένος από όσα είδε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, όπως τόνισε στις δηλώσεις του.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, δέχθηκαν την ισοφάριση με το ξεκίνημα του δεύτερου αλλά στη συνέχεια διαχειρίστηκαν σωστά την κατάσταση και πήραν τους τρεις βαθμούς, ανεβαίνοντας στην 1η θέση της βαθμολογίας εν αναμονή του αποτελέσματος του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Μια σημαντική νίκη για τους πρωταθλητές, ο προπονητής των οποίων ήταν αρκετά ήρεμος μετά το τέλος του ματς. «Στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι. Ωστόσο, οι αρχές των δύο πρώτων ημιχρόνων δεν ήταν καλές. Στο πρώτο ημίχρονο με το που ξεκίνησε ο αγώνας είχαν την πρώτη ευκαιρία. Η μπάλα πήγε άουτ για πάρα πολύ λίγο και στο δεύτερο ημίχρονο δεχθήκαμε το γκολ. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ρωτήθηκε, με αφορμή την εμφάνιση του Νασιμέντο, αν του προκαλεί πονοκέφαλο το ποιοι θα είναι στην αρχική 11άδα κάθε φορά.

«Όχι, κανένα πρόβλημα. Μου αρέσει πάρα πολύ να είναι όλοι διαθέσιμοι, να είναι όλοι καλά. Αυτό λύνει τα προβλήματα. Μπορώ να κάνω κορώνα γράμματα, να πει κορώνα ο ένας, γράμματα ο άλλος και να μπει όποιος κερδίσει. Είναι αλήθεια πως περίμενε πολύ καιρό, ήταν έξω πολύ καιρό, περίμενε την ευκαιρία του, ήρθε η στιγμή, την εκμεταλλεύτηκε κι όλα θα πάνε καλά», ήταν η απάντησή του.