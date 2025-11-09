Άσχημα είναι τα νέα που έρχονται από την Ισπανία καθώς ένας φίλαθλος της Θέουτα πέθανε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αλμερία, για τη Segunda Division, έχοντας υποστεί ανακοπή.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για το πρωτάθλημα της 2ης κατηγορίας και η Θέουτα κατάφερε να σκοράρει, οι πανηγυρισμοί όμως γρήγορα πάγωσαν στις εξέδρες και ο λόγος ήταν η κατάρρευση ενός φιλάθλου.

Ο άτυχος 73χρονος, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, υπέστη ανακοπή καρδιάς και το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά, με τους γιατρούς του γηπέδου να σπεύδουν και να αρχίζουν τις προσπάθειες για να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο φίλαθλος της Θέουτα τελικά άφησε την τελευταία του πνοή πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, γεγονός που οδήγησε και στην οριστική διακοπή του παιχνίδι μετά την ανακοίνωση από τα μεγάφωνα για τον θάνατο του 73χρονου.