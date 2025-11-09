Ο εκπληκτικός Λεβαδειακός συνέτριψε με 5-2 τον Πανσερραϊκό για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος και παρέμεινε στην 4η θέση, συνεχίζοντας να εντυπωσιάζει με το ποδόσφαιρο που παίζει και την ευκολία με την οποία σκοράρει.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο παιχνίδι με τον αέρα της καλύτερης ομάδας και στο 8ο λεπτό κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με το ωραίο τελείωμα του Όζμπολτ μετά τη σέντρα του Τσάπρα από δεξιά. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, κατάφεραν να αντιδράσουν άμεσα και στο 13′ έκαναν το 1-1 με την προβολή του Νάνελι μετά το γύρισμα του Μπρους από αριστερά.

Το ματς είχε πολύ καλό ρυθμό και μετά το πρώτο 20λεπτο οι Βοιωτοί πήραν τον έλεγχο, ήταν αυτοί που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κατάφεραν να πάρουν ξανά το προβάδισμα. Στο 45’+2′ ο Παλάσιος έκανε σέντρα-σουτ από δεξιά και η μπάλα βρήκε στον Τσαούση και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1.

Οι Σερραίοι ήθελαν να μπουν δυνατά στο β’ μέρος για να ψάξουν ξανά την ισοφάριση, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου όμως ήταν σοβαρή ανασταλτικά και ασταμάτητη επιθετικά, καθαρίζοντας χωρίς πολλά-πολλά την υπόθεση νίκη.

Στο 54′ οι γηπεδούχοι βγήκαν γρήγορα μπροστά και ο Παλάσιος έκανε το γύρισμα για τον Όζμπολτ που τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση για το 3-1 με το δεύτερό του γκολ και στο 59′ ο σκόρερ έγινε και δημιουργός καθώς βρήκε ωραία στην περιοχή τον Βέρμπιτς και αυτός με ωραίο τρόπο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 4-1.

Το παιχνίδι είχε μετατραπεί σε μονόλογο του Λεβαδειακού που είχε δοκάρι στο 65′ με τον Παλάσιος και στο 71′ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Ντε Μάρκος σε σουτ του Τσοκάι, με τον Πεντρόσο να εκτελεί στο 72′ και να ανεβάζει το σκορ σε 5-1! Από εκεί και πέρα, το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν σε 5-2 στο 88′ με κεφαλιά του Μάρας μετά την εκτέλεση κόρνερ.

Στην 4η θέση με 18 βαθμούς η εκπληκτική ομάδα της Λιβαδειάς, στην τελευταία με μόλις 5 ο Πανσερραϊκός.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (76΄ Γκούμας), Τσόκαϊ, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπάλτσι (46΄ Συμελίδης), Όζμπολτ (63΄ Πεντρόζο).

Πανσερραϊκός (Αλέξανδρος Βεργώνης): Τιναλίνι, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά (81΄ Γκιγιομιέ), Λιάσος (63΄ Δοϊρανλής), Νανέλι (70΄ Ουαγκέ), Ιβάν (63΄ Μπανζάκι), Μπρουκς (63΄ Καρέλης), Μάρας.