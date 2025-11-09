Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ κοντράρονται στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και το σκορ είναι 2-0 μετά τα γκολ των Πάντοβιτς (20′) και Γεντβάι (31′).

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή και οι «πράσινοι» για να μειώσουν τη διαφορά από αυτή, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, με Ολυμπιακό και ΑΕΚ να περιμένουν επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον το τελικό αποτέλεσμα.

Στο 20ο λεπτό, λοιπόν, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Πάντοβιτς, ο οποίος κινήθηκε στο χώρο και έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 μετά το ωραίο γύρισμα του Κυριακόπουλου από αριστερά.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν αλλά δεν τα κατάφεραν και στο 31′ το «τριφύλλι» έκανε το 2-0 με το σουτ του Γεντβάι που κόντραρε και σε αντίπαλο για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή.