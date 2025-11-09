Η ΑΕΚ πήρε την εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του ΟΦΗ, παρ’ όλα αυτά είχε και πάλι παράπονα από τη διαιτησία και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι δεν μέτρησαν τα γκολ των Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς.

Ο Πορτογάλος σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο και ο Σέρβος στο δεύτερο, κανένα από τα δύο γκολ όμως δεν μέτρησε καθώς ο διαιτητής Τσακαλίδης σφύριξε επιθετικά φάουλ και ο Τζήλος στο VAR συμφώνησε με τις αποφάσεις του.

Στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων», όμως, διαφωνούν και το έκαναν σαφές με όσα αναφέρονται στο match report της ΠΑΕ για τον αγώνα του Παγκρήτιου και τη νίκη με το γκολ του Πινέδα.

«Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν, όπως και στο ματς με τον Παναιτωλικό, ο σκόρερ της νίκης στο 74′. Η ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει γκολ από πολύ νωρίτερα, όμως έχασε μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ο διαιτητής Τσακαλίδης και ο VAR Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ από τους Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς», ήταν το σχόλιο της Ένωσης.