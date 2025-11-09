Η εντός έδρας ήττα από τον Βόλο θα αποδειχθεί, όπως φαίνεται, καθοριστική για το μέλλον του Λεωνίδα Βόκολου, με τους ανθρώπους του Ατρόμητου να σκέφτονται πολύ σοβαρά να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή.

Οι Περιστεριώτες μπήκαν στη φετινή σεζόν με στόχο μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα αλλά μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές η ομάδα βρίσκεται στη 10η θέση και στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας μόλις 9 βαθμούς.

Στον Ατρόμητο περίμεναν ότι θα ερχόταν η νίκη κόντρα στον Βόλο ώστε να ανέβουν στην κατάταξη και να πάνε με ηρεμία στη διακοπή του Νοεμβρίου, τελικά όμως ήρθε ακόμη μία ήττα, με συνέπεια το κλίμα να βαρύνει κι άλλο.

Όλα δείχνουν, επομένως, πως τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν εξελίξεις, με τον Βόκολο να αποχωρεί από τη θέση του και μένει να φανεί ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του.