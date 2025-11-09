Στο πρώτο ντέρμπι του Ράφα Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ και τον έριξε από την κορυφή της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός, χάρη σε γκολ των Πάντοβιτς και Γεντβάι στο πρώτο ημίχρονο.

Μπορεί οι φιλοξενούμενοι να ήταν το φαβορί, καθώς εδώ και ένα μήνα είναι σε τρομερή κατάσταση, οι γηπεδούχοι όμως μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, είχαν κατοχή μπάλας και στο 13′ παραλίγο να προηγηθούν και μάλιστα με απίθανο τρόπο: Ο Σιώπης απλά έδιωξε τη μπάλα αλλά τελικά λίγο έλειψε να κρεμάσει τον Τσιφτσή. Δεν έγινε εκεί το 1-0, έγινε όμως λίγα λεπτά μετά.

Στο 20′ ο Τσιριβέγια βρήκε στην απέναντι πλευρά τον Κυριακόπουλο και αυτός έκανε ωραίο γύρισμα από αριστερά, με τη μπάλα να περνάει από όλους πριν τη σπρώξει, τελικά, στα δίχτυα ο Πάντοβιτς για το 1-0. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πήρε, έτσι, το προβάδισμα και πήρε και ψυχολογία για τη συνέχεια, αγγίζοντας το δεύτερο γκολ στο 27′, όταν ο Τετέ σούταρε και ο Τσιφτσής βρήκε όσο έπρεπε τη μπάλα για να τη στείλει στο δοκάρι.

Όπως και να έχει, οι «πράσινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο, δεν επέτρεπαν στους «ασπρόμαυρους» να απειλήσουν πραγματικά και στο 31′ έβαλαν βάσεις νίκης με το 2-0 από το σουτ του Γεντβάι και με τη μπάλα να κοντράρει στον Μεϊτέ πριν καταλήξει στα δίχτυα. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήθελε να αντιδράσει αλλά δεν μπορούσε, με το πρώτο ημίχρονο να κυλάει ιδανικά για το «τριφύλλι».

Νωρίς στο δεύτερο, στο 50′, ο Μπενίτεθ έκανε αναγκαστική αλλαγή με τον Μλαντένοβιτς να μπαίνει στη θέση του Κυριακόπουλου και λίγα λεπτά μετά άρχισε τις αλλαγές και ο Λουτσέσκου. Αυτός που έδωσε ξανά ελπίδες στον «δικέφαλο του βορρά», όμως, ήταν ένας παίκτης που βρισκόταν ήδη στο γήπεδο. Ο λόγος για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος στο 61′ έκανε υπέροχη ενέργεια και πλασέ για το 2-1, βάζοντας και πάλι στο παιχνίδι την ομάδα του.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν τα πάνω τους, πήραν μέτρα στο γήπεδο και είχαν… σχεδόν πάντα τη μπάλα, μεταφέροντας το παιχνίδι στο μισό γήπεδο με στόχο την ισοφάριση. Στο 75′ ο ΠΑΟΚ δέχθηκε μεγάλο «πλήγμα» με την αποχώρηση του Κωνσταντέλια λόγω ενοχλήσεων, παρ’ όλα αυτά συνέχισε να προσπαθεί μέχρι τέλους έστω για την ισοφάριση, η οποία όμως δεν ήρθε.

Ο Παναθηναϊκός κράτησε το 2-1 και πήρε μια σημαντική νίκη, ανεβαίνοντας στους 15 βαθμούς, στο -10 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό (25), έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά, έπεσε στη 2η θέση μένοντας στους 23 βαθμούς και ακριβώς πίσω του είναι η ΑΕΚ με 22.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλο (50′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τετέ (73′ Τσέριν), Σιώπης (73′ Μπακασέτας), Τζούριτσιτς (85′ Μαντσίνι), Πάντοβιτς (85′ Πελίστρι).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ (58′ Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (58′ Τάισον), Κωνσταντέλιας (75′ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (67′ Τσάλοφ).