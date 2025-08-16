Κατά την άφιξη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον υποδέχθηκε με χειροκρότημα -τρεις φορές- στην κόκκινη μοκέτα της βάσης στο Άνκορατζ της Αλάσκα.

Η εικόνα αποτυπώθηκε ζωντανά από το κανάλι του Λευκού Οίκου στο YouTube, αλλά, σύμφωνα με τον Guardian, όταν ανέβηκε επίσημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram και X), το βίντεο είχε κοπεί ώστε να ξεκινάει αμέσως μετά το τελευταίο χειροκρότημα του Τραμπ.

Trump clapping excitedly as Putin arrives and even trying to pull off Putin’s trademark walk. pic.twitter.com/aN0nSWuqTL — Abdi (@BLACKTIVIST5) August 15, 2025

Το γεγονός σχολιάστηκε έντονα από ιστορικούς και χρήστες του Twitter/X.

Ο Sergei Radchenko, ιστορικός του Ψυχρού Πολέμου, ανάρτησε ένα emoji «σοκ» και σχολίασε: «Υποστήριζα στο βιβλίο μου ότι οι Ρώσοι λαχταρούν όσο τίποτα την αναγνώριση από τις ΗΠΑ. Λοιπόν, να το έχουμε. Να το έχουμε.»

Wow, Putin got an applause from Trump too. The optics 🤯. — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) August 15, 2025

Η παρέμβαση υπογραμμίζει την προσπάθεια του Λευκού Οίκου να ελέγξει την εικόνα του Τραμπ και την εμφάνιση του γεγονότος στα κοινωνικά μέσα, καθώς ο συμβολισμός του έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη.