Το χθεσινό εντυπωσιακό «3 στα 3» των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εκτός από χαρά και ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων, έχει πολλαπλά οφέλη τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Κατ’ αρχάς, οι προκρίσεις φέρνουν χρήματα στα ταμεία Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ για τους δύο πρώτους, το εισιτήριο στα πλέι οφ του Europa League εξασφάλισε ταυτόχρονα και την ευρωπαϊκή παρουσία τους, τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο, αφού «καβάτζωσαν» τη θέση τους στη League Phase του Conference.

Επιπλέον, οι τρεις ελληνικές προκρίσεις πρόσθεσαν 500 βαθμούς στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, χάρη στις νίκες τους απέναντι σε Βόλφσμπεργκερ και Άρη Λεμεσού, αντίστοιχα, συνέβαλαν με 200 βαθμούς ο καθένας, ενώ ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε ακόμη 100 βαθμούς λόγω της ισοπαλίας που σημειώθηκε μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα μείωσε τη διαφορά από την 10η θέση που κατέχει η Τσεχία και απομακρύνθηκε από τη 12η Νορβηγία.

Αναλυτικά η κατάταξη:

9. Τουρκία 42.500 (5/5)

10. Τσεχία 40.100 (5/5)

11. Ελλάδα 36.712 (4/5)

12. Νορβηγία 34.487 (4/5)

13. Πολωνία 34.350 (3/4)

14. Δανία 32.731 (3/4)

15. Αυστρία 31.250 (3/5)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Σαχτάρ Ντόνετσκ στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε στα playoffs του Europa League, όπου θα βρει απέναντί του τη Σαμσουνσπόρ, διεκδικώντας μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Το πρώτο ματς είναι προγραμματισμένο για τις 21 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 28 Αυγούστου, στη Σαμψούντα.

Σε περίπτωση που οι «Πράσινοι» καταφέρουν να προκριθούν στη League Phase του Europa League, θα αγωνιστούν τουλάχιστον σε οκτώ ακόμη αναμετρήσεις.

Αντίθετα, αν ηττηθούν από την τουρκική ομάδα και συνεχίσουν στη League Phase του Europa Conference League, θα δώσουν κατ’ ελάχιστον έξι επιπλέον παιχνίδια.

Με τη χθεσινή επιτυχία τους, οι «Πράσινοι» εξασφάλισαν έσοδα ύψους 525.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 350.000 ευρώ προέρχονται από τη συμμετοχή στους δύο προηγούμενους προκριματικούς γύρους (Β’ και Γ’), ενώ τα υπόλοιπα 175.000 ευρώ από την παρουσία τους στα playoffs του Europa League.

Εφόσον η ομάδα του Ρουί Βιτόρια προκριθεί στη League Phase του Europa League, θα έχει σίγουρα έσοδα 4.835.000 ευρώ (4.310.000 ευρώ συν τα 525.000 ευρώ), συν 450.000 ευρώ για κάθε νίκη και 150.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία, ενώ θα υπάρχουν και πρόσθετα μπόνους ανάλογα με την κατάταξη.

Σε περίπτωση αποκλεισμού και συνέχισης στη League Phase του Europa Conference League, τα εγγυημένα έσοδα θα ανέλθουν σε 3.695.000 ευρώ (3.170.000 ευρώ συν 525.000 ευρώ), με 400.000 ευρώ να προστίθενται για κάθε νίκη και 133.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στην παράταση με 1-0 της Βόλφσμπεργκερ χάρη σε εξαιρετικό γκολ του Καμαρά και προκρίθηκε στα playoffs του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα. Οι Κροάτες αποκλείστηκαν από τη Λουντογκόρετς στα προκριματικά του Champions League, αλλά απέκλεισαν τη Σέλμπουρν στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στην Κροατία στις 21 Αυγούστου και η ρεβάνς στην Τούμπα στις 28 του μήνα, με τον νικητή να συνεχίζει στη League Phase.

Η Ριέκα προέρχεται από μια ιστορική σεζόν, κατακτώντας το νταμπλ στην Κροατία μετά από σκληρή μάχη με Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Χάιντουκ Σπλιτ. Προπονητής της είναι ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς, που στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο οδήγησε την ομάδα σε τίτλους, χρησιμοποιώντας κυρίως το 4-2-3-1. Αστέρι της θεωρείται ο μεσοεπιθετικός Τόνι Φρουκ, με 15 γκολ και 12 ασίστ την περασμένη σεζόν. Το καλοκαίρι ενισχύθηκε με εννέα μεταγραφές, ανάμεσά τους ο πρώην χαφ του ΠΑΟΚ, Τιάγκο Ντάντας, και ο στόπερ Άνελ Χούσιτς. Η έδρα της, Stadion Rujevica, χωράει 8.279 θεατές και πληροί τις προδιαγραφές της UEFA.

Η ΑΕΚ σφράγισε την πρόκρισή της στα πλέι οφ του Europa Conference League μετά τη νίκη επί του Άρη Λεμεσού, όπου κυριάρχησε με 3-1 στην OPAP Arena, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Γιόβιτς που άνοιξε το σκορ.

Στην επόμενη φάση, η «Ένωση» θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ιστορική Άντερλεχτ, σε ένα ζευγάρι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο Βέλγιο, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Αθήνα, με την ΑΕΚ να στοχεύει στην πρόκρισή της στη League Phase της διοργάνωσης.

Η Άντερλεχτ, με πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία και σημαντικές διακρίσεις στο παρελθόν, αποτελεί απαιτητικό αντίπαλο, ωστόσο η ΑΕΚ έχει δείξει φέτος δυναμική και ποιότητα που μπορούν να την οδηγήσουν σε ακόμη μια σημαντική επιτυχία.