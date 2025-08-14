Μεγάλη πρόκριση επί της σπουδαίας αντιπάλου του Σαχτάρ Ντόνετσκ πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας επί της ουκρανικής ομάδας στα πέναλτι εκτός έδρας.

Στον δρόμο τους για τους ομίλους του Europa League ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του τη Σάμσουνσπορ σε διπλούς αγώνες.

Θα μνημονεύεται για χρόνια αυτή η μεγαλειώδης βραδιά του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι. Ο Πολωνός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού με τρεις επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, χάρισε στους «πράσινους» μία τεράστια πρόκριση απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ με 4-3 μετά από μία συγκλονιστική μάχη 12 εκτελέσεων απ’ την «άσπρη βούλα».

Στο «Stadion Miejski im. Henryka Reymana» της Κρακοβίας ο Παναθηναϊκός και η Σαχτάρ έμειναν ξανά στο 0-0 στα 90’ και στα 120’ λεπτά του αγώνα, όμως στα πέναλτι «μίλησε» ξανά η κλάση του 27χρονου γκολκίπερ που απέκρουσε τις εκτελέσεις των Ναζαρίνα, Κάουα Ελίας και Πέδρο Ενρίκε οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στα Play off του Europa League, όπου τον περιμένει πλέον η τουρκική Σαμσουνσπορ (21 και 28/8).

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς συγκεντρωμένα και με διάθεση να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα, κρατώντας τους Ουκρανούς όσο πιο μακριά γινόταν απ’ την περιοχή του Ντραγκόφσκι. Στο 8’ από σέντρα του Άλισον Σαντάνα, ο Κάουα Ελίας δεν μπόρεσε να «μπει» στην πορεία της μπάλας, ενώ στο 26’ ο Ντραγκόφσκι βγήκε δυναμικά κι απομάκρυνε με τις γροθιές στην πολύ επικίνδυνη σέντρα του Οτσαρέτκο.

Οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη τελική τους στο ματς στο 33’ όταν από σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Μαξίμοβιτς πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 38’ ο Νέβερτον με πολύ ωραία ενέργεια και πλασέ με το δεξί βρήκε… δίχτυα, αλλά το γκολ του Βραζιλιάνου ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Κάτι που επιβεβαίωσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και το VAR.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνημα με μία καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, όταν το 47’ ο Κυριακόπουλος έκανε άλλη μία σέντρα ακριβείας αυτή τη φορά προς τον Σφιντέρσκι όμως και η δική του κεφαλιά πέρασε άουτ.

Στο 51’ σε πολύ γρήγορη μετάβαση των «πράσινων» ο Τσέριν βρήκε χώρο έξω απ’ την περιοχή των Ουκρανών και σούταρε με το αριστερό με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

Η Σαχτάρ απείλησε στο 59’ με την κεφαλιά του Πέδρο Ενρίκε που πέρασε άουτ μετά τη σέντρα του Τομπίας, ενώ στο 60’ ο ίδιος παίκτες με πολύ πονηρή σουτ από πολύ πλάγια οδήγησε τον Ντραγκόφσκι σε μία ενστικτώδη επέμβαση σε κόρνερ. Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η απόκρουση του Πολωνού γκολκίπερ στο δυνατό σουτ του Άλισον Σαντάνα στο 61’, ενώ στη εξέλιξη της φάσης ο Ρίζνικ έβγαλε με υπερένταση το πλασέ του Πελίστρι, έπειτα από κούρσα του Ουρουγουανού.

Στο 64’ από νέα τρομερή ατομική ενέργεια του Πελίστρι, ο Σφιντέρσκι βρέθηκε στην περιοχή και πλάσαρε άουτ, ενώ στο 68’ το μακρινό σουτ του Οτσαρέτκο πέρασε πολύ λίγο άουτ απ’ το δοκάρι του Ντραγκόφσκι.

Η Σαχτάρ άρχισε να πιέζει περισσότερο και στο 71’ το πλασέ του Νέβερτον πέρασε άουτ, ενώ στο 82’ ο Παναθηναϊκός απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Οτσαρέτκο με δεύτερη κίτρινη για πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ζαρουρί. Ένα λεπτό μετά αποβλήθηκε κι ο προπονητής της Σαχτάρ Αρντά Τουράν για πολύ έντονες διαμαρτυρίες.

Στο 88’ ο Νέβερτον ολομόναχος απ’ το ύψος της μικρής περιοχής, «σημάδεψε» το δεξί δοκάρι με κεφαλιά χάνοντας ανεπανάληπτη ευκαιρία, ενώ στην εξέλιξη τη φάσης ο Μάρλον σούταρε άουτ έξω απ’ την περιοχή με τον αγώνα να οδηγείται στην ημίωρη παράταση.

Στο πρώτο μέρος της παράτασης οι «πράσινοι» είχαν μία καλή στιγμή με το πλασέ του Γεντβάι στο 102’ που μπλόκαρε ο Ρϊζνικ, με τα δεδομένα να μένουν ως έχουν ως το φινάλε και τις δύο ομάδες να οδηγούνται στη διαδικασία των πέναλτι, όπου «καθάρισε» για τον Παναθηναϊκό ο Ντραγκόφσκι.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Ναζαρίνα απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι και δοκάρι

Ιωαννίδης 0-1

Τομπίας 1-1

Γερεμέγεφ 1-2

Μπονταρένκο 2-2

Σιώπης απέκρουσε ο Ρίζνικ

Νέβερτον 3-2

Τσιριβέγια 3-3

Κάουα Ελίας απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι

Ζαρουρί άουτ

Πέδρο Ενρίκε απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι

Μαντσίνι 3-4

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Κίτρινες: 28’ Μπόνταρ, 48’ Οτσαρέτσκο, 111’ Ναζαρίνα – 52’ Τσέριν, 92’ Κώτσιρας, 97’ Τσιριβέγια, 106’ Σιώπης, 120’+1’ Μαξίμοβιτς, 120’+1’ Τουμπά

Αποβολές: 82’ Οτσαρέτκο (2η κίτρινη), 83’ Αρντά Τουράν (προπονητής)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον (101’ Ναζάρινα), Άλισον Σαντάνα (109’ Σβεντ), Μπονταρένκο, Οτσερέτκο, Νέβερτον, Κάουα Ελίας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (101’ Γεντβάι), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (113’ Γερεμέγεφ), Τσιριβέγια, Τσέριν (91’ Σιώπης), Μαξίμοβιτς, Τετέ (76’ Ζαρουρί), Πελίστρι (101’ Μαντσίνι), Σφιντέρσκι (76’ Ιωαννίδης)