Η ταινία «Bring Her Back» είναι το πολυαναμενόμενο υπερφυσικό ψυχολογικό horror των Danny και Michael Philippou -των δημιουργών που καθήλωσαν το κοινό με το Talk to Me.

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους, τα ετεροθαλή αδέρφια Andy (Billy Barratt) και Piper (Sora Wong), η οποία είναι μερικώς τυφλή, καταλήγουν σε ένα απομονωμένο σπίτι όπου τους περιμένει ο μυστηριώδης Oliver (Jonah Wren Phillips). Εκεί, η νέα τους μητέρα, Laura (Sally Hawkins), αποκαλύπτει μια σκοτεινή τελετουργία που έχει σκοπό να φέρει πίσω στη ζωή την κόρη που έχασε.

Η ιστορία εξερευνά τον τρόμο του πένθους, την απώλεια και την ψυχολογική πίεση, μέσα από ένα έντονα φορτισμένο κλίμα horror. Η ταινία ξεχωρίζει για την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία των Philippou, οι οποίοι φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τον συνδυασμό σωματικού τρόμου και συναισθηματικού βάρους που τους καθιέρωσε.

Οι πρώτες προβολές προκάλεσαν ενθουσιασμό αλλά και σοκ: οι κριτικοί σημειώνουν το φιλμ ως «ένα από τα πιο σκοτεινά horror των τελευταίων ετών», ενώ η Sally Hawkins αποθεώνεται για την καθηλωτική της ερμηνεία σε έναν ρόλο που ισορροπεί ανάμεσα στη στοργή και την παράνοια.

Στο Rotten Tomatoes, η ταινία συγκεντρώνει ποσοστό θετικών κριτικών περίπου 89%, επιβεβαιώνοντας ότι οι Philippou δεν φοβούνται να δοκιμάσουν τα όρια του κοινού τους.

Παράλληλα, το διαδίκτυο έχει γεμίσει σχόλια από θεατές που μιλούν για ένα «βαθιά διαταραγμένο έργο» και ένα φινάλε που δεν ξεχνιέται εύκολα.

Το «Bring Her Back» δεν είναι απλώς μια ταινία τρόμου: είναι μια ιστορία για την απώλεια, τον τρόμο του πένθους και τη δύναμη (ή την κατάρα) της αγάπης που φτάνει στα άκρα. Με την υπογραφή των Philippou, δυνατές ερμηνείες και έναν σκοτεινό, ασφυκτικό κόσμο, υπόσχεται να είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες horror παραγωγές της χρονιάς.