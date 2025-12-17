Όταν έγινε γνωστό πως ο Οσκαρικός Τζέιμς Κάμερον συνυπογράφει με την Μπίλι Άιλις την ταινία με τίτλο «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft» που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της sold-out παγκόσμιας περιοδείας της τραγουδίστριας, μία από τις πιο επιτυχημένες και επιδραστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της, όλοι περίμεναν το τελικό αποτέλεσμα αυτής της μάλλον παράδοξης συνεργασίας, που είναι και η πρώτη και για τους δύο τους.

Εξάλλου, η ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει σε 3D, περιγράφεται ως «μια καινοτόμα εμπειρία συναυλίας». Και τώρα, η Paramount Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ και από την πρώτη γεύση που παίρνουμε, αυξάνονται οι προσδοκίες μας για όσα θα δούμε σύντομα στη μεγάλη οθόνη.

«Kανείς δεν έχει γυρίσει ποτέ μια ταινία τέτοιου είδους σε αυτήν την κλίμακα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία που κανείς άλλος δεν έχει χρησιμοποιήσει», λέει στο τρέιλερ ο Τζέιμς Κάμερον, ενώ ρωτά την Άιλις, αν κουβαλούσε «πολύ πόνο» μαζί της κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Το φιλμ καταγράφει στιγμιότυπα από τη sold-out περιοδεία της για το άλμπουμ Hit Me Hard and Soft, η οποία περιλάμβανε 106 εμφανίσεις σε τέσσερις ηπείρους. Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στο Μάντσεστερ, όπου η Μπίλι Άιλις είχε ζητήσει από τους θαυμαστές της να την «βοηθήσουν» φορώντας το ίδιο outfit για τέσσερις συνεχόμενες βραδιές.

Εκτός από τις εντυπωσιακές σκηνικές επιδόσεις, η ταινία περιλαμβάνει και πιο ευάλωτες και προσωπικές στιγμές από τα παρασκήνια. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Τζέιμς Κάμερον και η βραβευμένη με εννέα Grammy και δύο Όσκαρ τραγουδίστρια.

Δείτε το τρέιλερ