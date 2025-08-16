Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της περιοχής Ριαζάν στη Ρωσία την Παρασκευή, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας 130.

Σε δήλωση του αρμόδιου υπουργείου στο Telegram αναφέρεται πως οι διασώστες συνέχιζαν να ψάχνουν στη στα συντρίμμια για εγκλωβισμένος.

Ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε πως η έκρηξη της οποίας η αιτία παραμένει άγνωστη, προκάλεσε πυρκαγιά εντός του εργοστασίου.

Ουκρανικά drones έχουν στοχεύσει στο παρελθόν στρατιωτικούς και οικονομικούς στόχους στο Ριαζάν. Τον Ιανουάριο είχαν πλήξει ένα διυλιστήριο και έναν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Good morning sunshines 🌞 Enjoy your ☕ and let's Go 🤩🤙 Ryazan region, Russia ❗ 💥💨 UPD: The death toll from the yesterdays explosion at the "Elastik" gunpowder factory in the Shilovsky district has risen to 11 people! About 130 people were injured. pic.twitter.com/XDNDLKxpuM

The gunpowder explosion in a factory in Ryazan, Russia, completely devastated the area. It is literally ground zero.



Initial statements claims that violation in safety regulations led to this incident. So far 5 dead and more than 100 injured are reported. pic.twitter.com/cQnygNS3l5