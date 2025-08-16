Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της περιοχής Ριαζάν στη Ρωσία την Παρασκευή, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας 130.

Σε δήλωση του αρμόδιου υπουργείου στο Telegram αναφέρεται πως οι διασώστες συνέχιζαν να ψάχνουν στη στα συντρίμμια για εγκλωβισμένος.

Ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε πως η έκρηξη της οποίας η αιτία παραμένει άγνωστη, προκάλεσε πυρκαγιά εντός του εργοστασίου.

Ουκρανικά drones έχουν στοχεύσει στο παρελθόν στρατιωτικούς και οικονομικούς στόχους στο Ριαζάν. Τον Ιανουάριο είχαν πλήξει ένα διυλιστήριο και έναν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας.