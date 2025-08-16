Ένα φαινομενικά απλό ρούχο, μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκε σε απρόσμενο εμπορικό trend, μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, να το φορά κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο της ρωσικής διπλωματικής αποστολής στο Άνκορατζ.

Το λευκό φούτερ διακοσμημένο με τη χαρακτηριστική σοβιετική συντομογραφία «ΕΣΣΔ» (CCCP) σε μαύρα γράμματα, εξαντλήθηκε από πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα μέχρι σήμερα το πρωί, σύμφωνα με στοιχεία εμπόρων και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Lavrov’s appearance in a SelSovet sweater during Alaska talks triggered an overnight sellout, leaving the Chelyabinsk brand rushing to meet demand. By morning, only pre-orders were available. pic.twitter.com/HXPuftkJUQ — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) August 16, 2025

Η φωτογραφία του Λαβρόφ με την μπλούζα, που άρχισε να διαδίδεται ευρέως στο διαδίκτυο αργά χθες, έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης.

Лавров на Аляске появился в свитшоте с, предположительно, надписью "СССР":https://t.co/vpU0gOwc6o



Видео: МИД России/ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/C4HEHL2sUj — ТАСС (@tass_agency) August 15, 2025

Για κάποιους, αποτέλεσε νοσταλγική αναφορά στη σοβιετική εποχή. Για άλλους, μια προκλητική πολιτική τοποθέτηση. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο εντός όσο και εκτός Ρωσίας, μετατρέποντας άμεσα το ενδιαφέρον σε αυξημένη ζήτηση.

Lavrov's USSR shirt goes for a humble $20



Wearing it for a meeting with Trump in Alaska = PRICELESS https://t.co/IVLDahr9U6 pic.twitter.com/T8yee83rgH — Alaska Summit News First (@runews) August 15, 2025

Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που διέθεταν το συγκεκριμένο φούτερ ανέφεραν πρωτοφανή άνοδο παραγγελιών μέσα στη νύχτα. Σε αρκετά καταστήματα εμφανίστηκε η ένδειξη «εκτός αποθέματος» μέσα σε λίγες ώρες, ενώ άλλοι πωλητές ξεκίνησαν να δέχονται προπαραγγελίες για νέα παρτίδα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες ανάρτησαν στιγμιότυπα επιβεβαίωσης αγοράς, με κάποιους να αστειεύονται ότι «πρόλαβαν να το πάρουν πριν χαθεί» και άλλους να επικρίνουν τον ενθουσιασμό ως ένδειξη αδικαιολόγητης νοσταλγίας.

Το λογότυπο «CCCP» -που εδώ και χρόνια πωλείται σε τουριστικά καταστήματα, καταστήματα αθλητικών αναμνηστικών και ηλεκτρονικές αγορές- έχει πάντα διπλή σημασία. Για κάποιους είναι ρετρό αθλητικό ένδυμα, που θυμίζει τις σοβιετικές εθνικές ομάδες των δεκαετιών του ’70 και του ’80· για άλλους, ειδικά στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία, φέρει ισχυρό πολιτικό φορτίο. Η εμφάνιση του Λαβρόφ με αυτή τη μπλούζα, είτε ήταν σκόπιμη ως μήνυμα είτε απλώς μια επιλογή καθημερινής ένδυσης, φαίνεται ότι ενίσχυσε και τις δύο αναγνώσεις.

Μέχρι το μεσημέρι, αρκετοί μεγάλοι διαδικτυακοί πωλητές είχαν ανακοινώσει εκτιμήσεις για νέα διαθεσιμότητα, που κυμαίνονταν από μία εβδομάδα έως και έναν μήνα, ενώ ήδη εμφανίζονταν απομιμήσεις σε μικρότερες πλατφόρμες. Αναλυτές λιανικής αγοράς σημειώνουν ότι τέτοια «viral εμπορικά φαινόμενα» προκύπτουν όταν η προβολή ενός διάσημου προσώπου συνδυάζεται με ένα φορτισμένο πολιτιστικό ή πολιτικό σύμβολο, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για μια εκρηκτική, αν και βραχύβια, αύξηση πωλήσεων.

Το αν η ζήτηση θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μένει να αποδειχθεί, όμως ένα είναι σίγουρο: μία και μόνο φωτογραφία του Σεργκέι Λαβρόφ με το κόκκινο T-shirt «CCCP» ήταν αρκετή για να αδειάσουν τα ράφια σε πολλές αγορές μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες.