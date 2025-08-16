Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με 85 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και έναν βαλλιστικό πύραυλο στη διάρκεια της νύχτας στην ουκρανική επικράτεια, ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Εδάφη που βρίσκονται στη γραμμή του μετώπου στις περιφέρειες του Σούμι, του Ντονέτσκ, του Τσερνίχιβ και του Ντνιπροπετρόφσκ στοχοθετήθηκαν σε πλήγματα που έγιναν στη διάρκεια της νύχτας, διευκρίνισε η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας σε ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Τα συστήματά της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 61 από αυτά τα drones, πρόσθεσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία. Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε παράλληλα στην πρωινή καθημερινή αναφορά του ότι 139 συγκρούσεις σημειώθηκαν στη γραμμή του μετώπου στη διάρκεια της ημέρας που πέρασε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ