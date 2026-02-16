Ψήφο εμπιστοσύνης από τους μεγάλους Tour Operators λαμβάνει και φέτος η Ελλάδα. Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών επαυξάνουν τα μεγέθη τους και ειδικά κολοσσοί, όπως η TUI, κάνουν λόγο για χρονιά ρεκόρ. Ταυτόχρονα, και η αμερικανική αγορά δείχνει να ανακάμπτει, αφού η Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο προορισμό των Αμερικανών για την άνοιξη.

Η Jet2 προσθέτει 30.000 επιπλέον θέσεις στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι για να καλύψει τη συνεχιζόμενη ζήτηση.

Η πρόσθετη χωρητικότητα αναπτύσσεται από τα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ, του Λιντς, του Μπράντφορντ, του Μάντσεστερ και του Στάνστεντ προς τα Χανιά και το Ηράκλειο στην Κρήτη, την Κω και τη Σαντορίνη.

Οι επιπλέον υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, καθιστώντας την Jet2 τον μεγαλύτερο αερομεταφορέα προς τη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η επέκταση προβλέπει περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια θέσεις διαθέσιμες στην Ελλάδα σε 131 δρομολόγια, συμπεριλαμβανομένων 25 νέων.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει περισσότερες από 360 εβδομαδιαίες αναχωρήσεις σε βασικές περιόδους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι επιπλέον πτήσεις του καλοκαιριού 2026 προς την Ελλάδα ανά βάση έχουν ως εξής:

Αεροδρόμιο Μπέρμιγχαμ

Κρήτη (Χανιά), επιπλέον εβδομαδιαίες πτήσεις κάθε Τετάρτη που λειτουργούν από 1η Ιουλίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Σαντορίνη, επιπλέον δρομολόγια κάθε Πέμπτη από 2 Ιουλίου έως 24 Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για αποκλειστική διαδρομή της Jet2.

Αεροδρόμιο Λιντς Μπράντφορντ

Κως, επιπλέον δρομολόγια το Σάββατο από 4 Ιουλίου έως 26 Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για αποκλειστική διαδρομή της Jet2.

Αεροδρόμιο Στάνστεντ (Λονδίνο)

Κρήτη (Χανιά), επιπλέον εβδομαδιαίες Κυριακάτικες πτήσεις από 19 Ιουλίου έως 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Αεροδρόμιο Μάντσεστερ

Κρήτη (Ηράκλειο), επιπλέον δρομολόγια Τετάρτης και Παρασκευής που λειτουργούν από 1η Ιουλίου έως 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Αυτό σημαίνει δύο καθημερινές πτήσεις διαθέσιμες αυτές τις ημέρες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η Jet2 θα πραγματοποιεί πτήσεις προς 15 ελληνικούς προορισμούς αυτό το καλοκαίρι σε Αθήνα, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη (Χαλκιδική), Καλαμάτα, Κεφαλονιά, Κω, Λέσβο (Μυτιλήνη), Πρέβεζα, Σάμο (νέα για το καλοκαίρι του 2026), Σαντορίνη, Σκιάθο, Ρόδο και Ζάκυνθο.

Steve Heapy: «Η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός»

Όπως ανέφερε ο Steve Heapy, διευθύνων σύμβουλος, «η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός.

Συνεχίζει να προσελκύει πελάτες και ανεξάρτητους ταξιδιωτικούς πράκτορες που επιθυμούν να απολαύσουν την τόσο αναγκαία ηλιοφάνεια.

Γνωρίζουμε πόσο πολύ αγαπούν οι Βρετανοί αυτούς τους ελληνικούς προορισμούς και είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναλάβουμε για άλλη μια φορά δράση για να ανταποκριθούμε στη ζήτηση. Το καλοκαίρι του 2026 θα είναι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα στην Ελλάδα.»

Πίεση στα έσοδα στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ανθεκτική η ζήτηση στη Γερμανία, Ελλάδα και Τουρκία στους βασικούς προορισμούς

TUI

Η τάση των πιο καθυστερημένων κρατήσεων συνεχίζεται για το φετινό καλοκαίρι, όπως επιβεβαιώνει η TUI, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και οικονομικά απαιτητικό περιβάλλον για την ευρωπαϊκή ταξιδιωτική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο όμιλος με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2026, τα προκρατημένα έσοδα για το καλοκαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μειωμένα κατά 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Αντίθετα, στη Γερμανία καταγράφεται αύξηση εσόδων κατά 2% σε ετήσια βάση.

Συνολικά, οι κρατήσεις για το καλοκαίρι ανέρχονται σε 4,8 εκατ. ταξιδιώτες, με περίπου το ένα τρίτο της σεζόν να έχει ήδη πουληθεί. Τα συνολικά προκρατημένα έσοδα είναι μειωμένα κατά 2%, γεγονός που, σύμφωνα με τον όμιλο, αντικατοπτρίζει τη συνέχιση της τάσης για πιο όψιμες κρατήσεις.

Η TUI σημειώνει ότι τις τελευταίες εβδομάδες η ζήτηση επηρεάστηκε αρνητικά από τον ψυχρό καιρό σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές προέλευσης, στοιχείο που επιβράδυνε τον ρυθμό των κρατήσεων.

Παράλληλα, η τρέχουσα εμπορική εικόνα συνδέεται με τη στρατηγική του ομίλου για περιορισμό της ίδιας ανάληψης ρίσκου σε χωρητικότητα, έμφαση στην καλύτερη αξιοποίηση της μειωμένης δυναμικότητας και ανάπτυξη μέσω δυναμικών πακέτων και πωλήσεων μέσω της εφαρμογής της εταιρείας.

Κορυφαίοι προορισμοί

Για το καλοκαίρι, βασικοί προορισμοί παραμένουν η Ελλάδα, οι Βαλεαρίδες Νήσοι και η Τουρκία, ενώ η Αίγυπτος καταγράφει ισχυρή ζήτηση και ενισχύει τη θέση της ως καλοκαιρινός προορισμός.

Όσον αφορά τη χειμερινή περίοδο, τα προκρατημένα έσοδα από το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζονται σταθερά, ενώ στη Γερμανία καταγράφεται οριακή μείωση κατά 1%.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Sebastian Ebel, χαρακτήρισε το ξεκίνημα του οικονομικού έτους ιδιαίτερα θετικό, σημειώνοντας ότι η TUI καταγράφει βιώσιμη ανάπτυξη, με τις διακοπές να παραμένουν προτεραιότητα για τους καταναλωτές. Όπως ανέφερε, τα ξενοδοχεία, οι κρουαζιέρες και οι δραστηριότητες συνεχίζουν να αποδίδουν υψηλά κέρδη, ενώ ο όμιλος επιταχύνει τη μετατροπή του σε μια παγκόσμια ψηφιακή αγορά επιμελημένων ταξιδιωτικών εμπειριών.

ΗΠΑ

Οι ανοιξιάτικες διακοπές πλησιάζουν και οι Αμερικανοί έχουν ξεκινήσει τα σχέδια για τους προορισμούς που θα επισκεφθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Upgraded Point ανέλυσε το ενδιαφέρον αναζήτησης του Google Trends και εντόπισε τους διεθνείς προορισμούς με τις περισσότερες αναζητήσεις σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ για ανοιξιάτικες αποδράσεις, για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026.

Κορυφαίες τάσεις διεθνών προορισμών

Το Κανκούν στο Μεξικό αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος διεθνής προορισμός για ανοιξιάτικες διακοπές σε 13 πολιτείες, καθιστώντας τον τον πιο δημοφιλή συνολικά.

Η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη, ηγούμενη του ενδιαφέροντος αναζήτησης σε οκτώ πολιτείες. Συγκεκριμένα, για το Αρκάνσας, Ιντιάνα, Κεντάκι, Λουϊζιάνα, Μασαχουσέτη, Πενσυλβάνια, Τενεσί, και Δυτική Βιρτζίνια.

Η Μπελίζ κατατάσσεται πρώτη σε πέντε πολιτείες, ενώ το Πουέρτο Βαγιάρτα του Μεξικού βρίσκεται στην κορυφή τεσσάρων πολιτειών.

Η Ισλανδία και το Περού κατατάσσονται η καθεμία ως ο δημοφιλέστερος διεθνής προορισμός σε τρεις πολιτείες.