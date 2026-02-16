Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Τρίτη (17/2) ώστε να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του και τη σύλληψή του, κατόπιν του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Στο πολυσέλιδο πόρισμα, το οποίο έχει βασιστεί σε 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων, επισημαίνεται μεταξύ άλλων πως η έντονη οσμή προπανίου είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τον Ιούνιο, ωστόσο – σύμφωνα με τις μαρτυρίες – οι προειδοποιήσεις και οι καταγγελίες φέρονται να αγνοήθηκαν, παρά τα σαφή σημάδια κινδύνου.

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» ενδέχεται σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews να ζητήσει και να πάρει παράταση άλλων 48 ωρών και να απολογηθεί την Πέμπτη.

Μέχρι τώρα, δεν έχει ξεκαθαρίσει το πώς θα απολογηθεί, δηλαδή αν θα καταθέσει υπόμνημα ή αν θα καθίσει απέναντι από τον ανακριτή και θα δεχτεί τον καταιγισμό ερωτήσεων για τα κενά και τις παραλείψεις, αν τις γνώριζε και αν γνώριζε τις αιτίες πρόκλησης της πυρκαγιάς ή αν θα τα κάνει και τα δύο με υπόμνημα και με ερωταπαντήσεις.

Στον εισαγγελέα φάκελος της ΔΑΕΕ με 50 καταθέσεις

Ο ογκωδέστατος φάκελος της δικογραφίας που έχουν υποβάλλει στις εισαγγελικές Αρχές, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού περιλαμβάνει περισσότερες από 50 καταθέσεις, από εργαζόμενους όλων των βαθμίδων, στελέχη της επιχείρησης, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, φωτογραφικό υλικό και βίντεο, στοιχεία που οδήγησαν και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα, την έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο οποίος φέρεται να είναι ο κύριος υπεύθυνος μέχρι στιγμής για την έκρηξη που έγινε στην επίμαχη πτέρυγα που διαλύθηκε, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Στον φάκελο περιλαμβάνεται και βιντεοληπτικό υλικό από τις ανασκαφές των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αλλά και φωτογραφίες από το σημείο.

Σημειώνεται πως στα οκτώ σημεία που έχουν σκάψει οι Αρχές φαίνεται ότι υπάρχει προπάνιο, κάτι που αποδεικνύει ότι ήταν πολύμηνη η διαρροή, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους.

Ο φάκελος βρίσκεται στα χέρια των δικηγόρων του ιδιοκτήτη και με βάση αυτόν προετοιμάζουν την απολογία τους για το πρωί της Τρίτης.

Ένας διαβρωμένος σωλήνας μετέτρεψε το υπόγειο «βόμβα»

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, από τις καταθέσεις αποδεικνύεται ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη από τον Ιούνιο, γεγονός το οποίο φανερώνει ότι το πρόβλημα υπήρχε πολύ πριν την τραγωδία. Παρά τις προειδοποιήσεις και τις καταγγελίες των εργαζομένων, η ιδιοκτησία του εργοστασίου φέρεται να αγνόησε τα σημάδια του κινδύνου.

Μάλιστα ένας διαβρωμένος σωλήνας φαίνεται πως ήταν αυτός που μετέτρεψε το υπόγειο «βόμβα».

Οι δύο υπέργειες δεξαμενές που δεν υπάρχουν σε πολλά τοπογραφικά διαγράμματα, φαίνεται να ελέγχθηκαν τελευταία φορά το 2024 και πήραν πιστοποίηση καλής λειτουργίας. Οι σωληνώσεις έπρεπε να ελέγχονται κάθε πέντε χρόνια, κάτι που μέχρι τώρα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δεν έχει συμβεί.

Επίσης, οι εργαζόμενοι φέρεται να πιστοποιούν ότι δεν έγιναν εργασίες στο χώρο του εργοστασίου παρά τις αναφορές για οσμή που φέρεται να έφτασαν σε γνώση των αρμόδιων και συγκεκριμένα στη διοίκηση του εργοστασίου που φέρεται να πήρε προσφορές από τεχνικούς συμβούλους και τελικά δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, τόσο εξαιτίας του κόστους της κατασκευής που σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews υπολογίζεται γύρω στις 35.000 ευρώ, όσο και γιατί του είπαν ότι πρέπει να κλείσει το εργοστάσιο για μία εβδομάδα.

Περνούν από «κόσκινο» οι αρχικές άδειες και μελέτες των μηχανικών

Η εισαγγελική έρευνα διευρύνεται πλέον σε βάθος χρόνου, ξεκινώντας από τις αρχικές άδειες και μελέτες των μηχανικών. Στο επίκεντρο όπως όλα δείχνουν βρίσκονται οι προδιαγραφές βάσει των οποίων εγκαταστάθηκαν οι υπόγειες σωληνώσεις και οι δεξαμενές προπανίου.

Οι δεξαμενές φαίνεται να έχουν ελεγχθεί μέχρι το 2024 και να έχουν λάβει πιστοποίηση καλής λειτουργίας όχι όμως και άρτιας τοποθέτησης καθώς δεν είχαν την απόσταση ασφαλείας από την επιχείρηση όπως προβλέπεται.

Παράλληλα, αναμένονται τα πορίσματα του Πολυτεχνείου και του Χημείου ενώ η κύρια ανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη και ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος.

Στο «μικροσκόπιο» φαίνεται να μπαίνουν όλες οι παράμετροι, ακόμη και τα όσα αναμένεται να υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης στην απολογία του που θα οδηγήσουν τις ανακριτικές Αρχές σε έναν νέο κύκλο ερευνών και ίσως σε νέο κύκλο ανωμοτί καταθέσεων.

Τα κενά ασφαλείας και τις παραλείψεις

Φωτογραφίες που έφερε στο φως το ΕΡΤnews αποκαλύπτουν τα κενά στα συστήματα ασφαλείας. Όπως εξηγούν πηγές γνώστες της υπόθεσης, η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με κάποιο σύστημα ανίχνευσης και δεν ήταν τοποθετημένη στον κεντρικό κλάδο, αλλά σε διακλάδωση.

Οι ακροδέκτες της βάνας αποκοπής αερίου έχουν πάνω τους χρώμα από τη βαφή του τοίχου, γεγονός που δείχνει, σύμφωνα με ειδικούς, ότι επί μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ασύνδετοι, πιθανόν να μη συνδέθηκαν ποτέ.