Στη στήριξη υφιστάμενων, μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ενεργά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για

την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών

τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό

τη μεγέθυνση (scale up)

την εξωστρέφεια και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας

στοχεύει η δράση “Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025 – Μεσαίες Επενδύσεις”, στο συνολικό πλαίσιο «Εκσυγχρονισμός Μικρής Eπιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025». Οι αιτήσεις για τη δράση έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Μαρτίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη δράση, επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος, προσβασιμότητα

Βελτίωση προσβασιμότητας

Βασικός ή λοιπός εξοπλισμός, Εσωτερικά και εξωτερικά Μεταφορικά Μέσα

Λογισμικά

Πιστοποιήσεις

Σχεδιασμός Προϊόντων/ Υπηρεσιών

Εταιρική Ταυτότητα-Προβολή Επιχείρησης- Εκθέσεις

Business Plan

Τι χρηματοδοτείται

Ο επιχορηγούμενος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από €40.001 έως €120.000.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του παραπάνω αναφερόμενου άνω ορίου, το υπερβάλλον ποσό θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου και παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Σε κάθε περίπτωση ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το παραπάνω αναφερόμενο ελάχιστο όριο.

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Προϋπολογισμός: €3.000.000.

