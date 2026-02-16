Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής 15/2 στην περιοχή του Ασπροπύργου, έχασε ένας 41χρονος, καθώς το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμονος και Αγίου Στεφάνου.

Το Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ο άτυχος άνδρας να συγκρούεται μετωπικά με ένα φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 13 πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής σειράς τη γυναίκα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.