Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες δανειολήπτες με στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς από τις 19 Φεβρουαρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Η προθεσμία ένταξης είναι εξάμηνη και λήγει στις 19 Αυγούστου 2026, χωρίς δυνατότητα παράτασης ή μεταγενέστερης υπαγωγής στο πλαίσιο.

Η ρύθμιση είναι προαιρετική, ωστόσο χαρακτηρίζεται ως η πρώτη ολοκληρωμένη και θεσμικά οργανωμένη λύση για ένα χρόνιο πρόβλημα που προκάλεσε σοβαρές ανατροπές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μετά την εκρηκτική ανατίμηση του ελβετικού φράγκου τα προηγούμενα χρόνια.

Ποιους αφορά

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Ελλάδα είχαν χορηγηθεί περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, με τη νέα ρύθμιση να εκτιμάται ότι καλύπτει περίπου 40.000 δανειακές συμβάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα ελέγχει την επιλεξιμότητα και θα εκδίδει τη σχετική βεβαίωση προς τις τράπεζες ή τους servicers.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή, με άντληση στοιχείων από Ε1 και Ε9 της φορολογικής δήλωσης, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ για τα ΑμεΑ, βεβαιώσεις υπολοίπου, οικογενειακής κατάστασης και όπου απαιτείται δικαστικές αποφάσεις ή αγωγές σε περιπτώσεις εκκρεμοδικίας.

Για όσους έχουν οφειλές σε καθυστέρηση προτείνεται η ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό και η ρύθμιση της οφειλής βάσει των κανόνων που προβλέπει ο αλγόριθμος του εξωδικαστικού με παράλληλη υποχρέωση των πιστωτών να αποδεχθούν τη ρύθμιση.

Οι τέσσερις κατηγορίες

Για τους συνεπείς δανειολήπτες προβλέπεται η ένταξή τους στις εξής κατηγορίες:

1η κατηγορία, όπου έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της οφειλής σε ευρώ με ισοτιμία κατά 50% βελτιωμένη από την τρέχουσα και σταθερό επιτόκιο 2,30% για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής.

Τα κριτήρια για αυτή την κατηγορία ξεκινούν από εισόδημα έως 7.500 ευρώ, ακίνητη περιουσία έως 125.000 ευρώ και καταθέσεις έως 7.500 ευρώ για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και κλιμακώνεται έως τα 22.000 ευρώ εισόδημα, τα 185.000 ευρώ ακίνητη περιουσία και καταθέσεις έως 22.000 ευρώ για τα νοικοκυριά αποτελούμενα από 5 μέλη και πάνω ή τις μονογονεϊκές οικογένειες με 3 ανήλικα μέλη. Σημειώνεται ότι η ευπαθής κοινωνική ομάδα των ΑμεΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία, τουλάχιστον 67%), εντάσσονται στην κατηγορία 1 χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Το σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην Κατηγορία 1 βάσει του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας θα εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Τα κριτήρια για αυτή την κατηγορία ξεκινούν από εισόδημα έως 9.375 ευρώ, ακίνητη περιουσία έως 156.200 ευρώ και καταθέσεις έως 9.375 ευρώ για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και κλιμακώνεται έως τα 23.375 ευρώ εισόδημα, τα 216.250 ευρώ ακίνητη περιουσία και καταθέσεις έως 23.375 ευρώ για τα νοικοκυριά αποτελούμενα από 5 μέλη και πάνω ή τις μονογονεϊκές οικογένειες με 3 ανήλικα μέλη.

Τα κριτήρια για αυτή την κατηγορία ξεκινούν από εισόδημα έως 11.250 ευρώ, ακίνητη περιουσία έως 187.500 ευρώ και καταθέσεις έως 11.250 ευρώ για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και κλιμακώνεται έως τα 25.250 ευρώ εισόδημα, τα 247.500 ευρώ ακίνητη περιουσία και καταθέσεις έως 25.250 ευρώ για τα νοικοκυριά αποτελούμενα από 5 μέλη και πάνω ή τις μονογονεϊκές οικογένειες με 3 ανήλικα μέλη.

Σε περίπτωση κατά την οποία έχει υπάρξει μείωση της οφειλής ως συνέπεια ρύθμισης, ο ευνοϊκός υπολογισμός της ισοτιμίας γίνεται στο ποσό της οφειλής, όπως είχε διαμορφωθεί κατά τον χρόνο πριν από την τελευταία ρύθμιση, αφού αφαιρεθούν τυχόν καταβολές κεφαλαίου που έγιναν από τον χρόνο ρύθμισης έως σήμερα.

Τα ψιλά γράμματα

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να προσέξουν τα εξής: