Mία ημέρα αφότου ρώτησε τους οπαδούς του στο X, αν πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στις ΗΠΑ, ο Έλον Μασκ υποστήριξε πως ιδρύει νέο πολιτικό κόμμα με στόχο να προκαλέσει τριγμούς σε αυτό που χαρακτηρίζει ως «μονοκομματικό σύστημα».

«Με συντελεστή 2 προς 1, θέλετε ένα νέο πολιτικό κόμμα και θα το έχετε!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X και προσέθεσε πως «σήμερα, το Κόμμα της Αμερικής σχηματίζεται για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας»«Όταν πρόκειται για τη χρεοκοπία της χώρας μας με σπατάλες και δωροδοκίες, ζούμε σε μονοκομματικό σύστημα, όχι σε δημοκρατία», προσέθεσε.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

Ο ίδιος είχε προαναγγείλει με άλλη προηγούμενη ανάρτησή του στο Χ την πρόθεσή του να προχωρήσει στη σύσταση ενός νέου νέου κόμματος το οποίο θα ονομάζεται Κόμμα της Αμερικής (America Party). «Η χώρα μας χρειάζεται μια εναλλακτική στο μονοκομματικό σύστημα Δημοκρατικών – Ρεπουμπλικανών, ώστε ο λαός να έχει πραγματικά φωνή», είχε αναφέρει ο Μασκ στην εν λόγω ανάρτησή.

Με αφορμή την αμερικανική εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου, ο Μασκ είχε μάλιστα αναρτήσει δημοσκόπηση στο X στην οποία ανέφερε: «Η Ημέρα της Ανεξαρτησίας είναι η ιδανική στιγμή για να αναρωτηθείτε αν θέλετε ανεξαρτησία από το δικομματικό (μερικοί θα έλεγαν μονοκομματικό) σύστημα! Να δημιουργήσουμε το America Party;»

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!



Should we create the America Party? — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025

«Σε αναλογία 2 προς 1, θέλετε ένα νέο πολιτικό κόμμα και θα το έχετε! Ζούμε σε ένα μονοκομματικό σύστημα, όχι σε μια δημοκρατία. Σήμερα, το America Party σχηματίζεται για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας», ανέφερε σε νέα ανάρτησή του.