Ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ ετοιμάζεται να δώσει άδεια στην Τουρκία, ώστε να προχωρήσει σε έρευνες στη Λιβύη, αλλά και σε άλλα ύδατα, όπως στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το ανατολικό κοινοβούλιο της Λιβύης που ελέγχεται από τον στρατάρχη, πρόκειται να ψηφίσει τις επόμενες εβδομάδες για το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

Τούρκοι και Λίβυοι αξιωματούχοι δήλωσαν ανώνυμα ότι τα περισσότερα εμπόδια για τη συμφωνία έχουν εξαλειφθεί και πως απομένουν να οριστικοποιηθούν ορισμένες λεπτομέρειες.

Χάρτης που δείχνει σε κόκκινο και μπλε πλαίσιο την περιοχή που ενδεχομένως να προχωρήσει σε έρευνες η Τουρκία, αν λάβει την άδεια από την κυβέρνηση Χαφτάρ. Ένα μέρος που μπορεί να δεσμευτεί, βρίσκεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το Bloomberg σημείωσε πως αν εγκριθεί η συμφωνία, τότε θα έδινε τη δυνατότητα στην Άγκυρα να ξεκινήσει τις έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, γεγονός που θα ενίσχυε τις τουρκικές επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται, ότι στο παρελθόν η Τουρκία και ο Χαφτάρ ήταν αντίπαλοι, με τον Ερντογάν να στηρίζει την αντίπαλη λιβυκή κυβέρνηση, που αναγνώριζε η Δύση.

Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα οι δύο πλευρές άρχισαν να ανοικοδομούν τις σχέσεις τους, με την Τουρκία να εξετάζει πλέον να εκπαιδεύσει τα στρατεύματα του στρατάρχη, που διεκδικεί την εξουσία στη Λιβύη.