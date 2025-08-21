Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ νεαρών στο Βόλο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 18χρονου, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει καρφώθηκε σε μπετόβεργα.

Σύμφωνα με το gegonotanews το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή Κουφόβουνο. Για άγνωστο λόγο, οι νεαροί συνεπλάκησαν μεταξύ τους και ένας από αυτούς μπήκε στο στόχαστρο των υπολοίπων.

Άρχισαν να τον κυνηγούν και εκείνος, τρέχοντας για να γλιτώσει, πήδηξε τοίχο σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να πέσει σε παρτέρι και να τραυματιστεί στο πόδι από μπετόβεργα που υπήρχε στο σημείο.

Αιμόφυρτος άρχισε να καλεί σε βοήθεια και οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές του κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες ζήτησαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου προκειμένου να κοπεί με τροχό η σιδερόβεργα που είχε διαπεράσει τον μηρό του 18χρονου και να καταστεί δυνατή η παραλαβή και μεταφορά του στο νοσοκομείο Βόλου.