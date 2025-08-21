Σε πλαίσιο συμφωνίας για «αμοιβαίο, δίκαιο και ισορροπημένο εμπόριο» κατέληξαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, με τους βασικούς όρους να περιλαμβάνουν κατάργηση των δασμών της Ένωσης σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται ακόμα να παρέχει «μεταχείριση προτίμησης» στα θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ, ενώ από την πλευρά τους εκείνες προτίθενται να διασφαλίσουν πως ο δασμός που εφαρμόζεται σε προϊόντα με προέλευση την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υπερβαίνει το 15%.

Η κοινή ανακοίνωση:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνουν με χαρά ότι συμφώνησαν σε ένα Πλαίσιο Συμφωνίας για Αμοιβαίο, Δίκαιο και Ισορροπημένο Εμπόριο («Συμφωνία Πλαισίου»).

Αυτή η Συμφωνία Πλαισίου αποτελεί απτή απόδειξη της δέσμευσής μας για δίκαιο, ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές εμπόριο και επενδύσεις. Η Συμφωνία Πλαισίου θα θέσει τη σχέση εμπορίου και επενδύσεων μας – μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο – σε στέρεη βάση και θα αναζωογονήσει τη βιομηχανική αναγέννηση των οικονομιών μας. Αντανακλά την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ανησυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών και την κοινή μας βούληση να επιλύσουμε τις εμπορικές ανισορροπίες και να απελευθερώσουμε πλήρως τη δυναμική της συνδυασμένης οικονομικής μας ισχύος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση προορίζουν αυτήν τη Συμφωνία Πλαισίου ως το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία που θα μπορεί να επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου, καλύπτοντας επιπλέον τομείς και συνεχίζοντας να βελτιώνει την πρόσβαση στις αγορές και να ενισχύει τη σχέση εμπορίου και επενδύσεων τους.

Τα βασικά σημεία περιλαμβάνουν:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά αγαθά των ΗΠΑ και να παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ευρύ φάσμα αμερικανικών θαλασσινών και γεωργικών προϊόντων, όπως καρποί δέντρων, γαλακτοκομικά, φρέσκα και επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά, επεξεργασμένα τρόφιμα, σπόρους φύτευσης, λάδι σόγιας, χοιρινό και κρέας βίσωνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για την επέκταση της Κοινής Δήλωσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμφωνία δασμών που ανακοινώθηκε στις 21 Αυγούστου 2020 σχετικά με τον αστακό (η οποία έληξε στις 31 Ιουλίου 2025), με διευρυμένο φάσμα προϊόντων ώστε να περιλαμβάνει και επεξεργασμένο αστακό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να εφαρμόσουν το υψηλότερο μεταξύ του ΗΠΑ δασμού «Most Favored Nation» (MFN) ή δασμό 15%, αποτελούμενο από τον MFN δασμό και έναν αμοιβαίο δασμό, σε αγαθά ευρωπαϊκής προέλευσης. Επιπλέον, από 1η Σεπτεμβρίου 2025, οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν μόνο τον MFN δασμό στα εξής ευρωπαϊκά προϊόντα: μη διαθέσιμους φυσικούς πόρους (συμπεριλαμβανομένου του φελλού), όλα τα αεροσκάφη και τα μέρη τους, γενόσημα φάρμακα και συστατικά τους και χημικά πρόδρομα. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ συμφωνούν να εξετάσουν άλλους κλάδους και προϊόντα σημαντικά για τις οικονομίες και αλυσίδες αξίας τους, για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο προϊόντων για τα οποία θα εφαρμόζεται μόνο ο MFN δασμός.

Οι ΗΠΑ προτίθενται να διασφαλίσουν άμεσα ότι το ποσοστό δασμού, που περιέχει τον MFN δασμό και τον δασμό που επιβάλλεται βάσει του Section 232 του Trade Expansion Act του 1962, στα ευρωπαϊκής προέλευσης προϊόντα φαρμακευτικών, ημιαγωγών και ξυλείας που υπόκεινται σε ενέργειες του Section 232, δεν θα υπερβαίνει το 15%.

Όταν η ΕΕ εισαγάγει επισήμως την απαραίτητη νομοθετική πρόταση για την εφαρμογή των μειώσεων δασμών της Ενότητας 1 της Συμφωνίας Πλαισίου, οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων που προέρχονται από την ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε δασμούς του Section 232 ως εξής: Δεν θα εφαρμόζονται δασμοί Section 232 σε ευρωπαϊκά αγαθά με MFN δασμό 15% ή άνω· και για αγαθά με MFN δασμό χαμηλότερο από 15%, θα εφαρμοστεί συνδυασμένα ποσοστό 15% (MFN και Section 232). Οι μειώσεις δασμών αναμένεται να ισχύσουν από την πρώτη ημέρα του μήνα εισαγωγής της ευρωπαϊκής νομοθετικής πρότασης. Οι ΗΠΑ προσδοκούν οι νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ να είναι συμβατές με τη Συμφωνία Πλαισίου και να εγκριθούν από τα αρμόδια νομοθετικά σώματα. Όλες οι τροποποιήσεις στα δασμολογικά μέτρα Section 232 των ΗΠΑ θα γίνονται με τρόπο που να ενισχύει και να συνάδει με τα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας. Αναφορικά με προϊόντα χάλυβα, αλουμινίου και παράγωγά τους, η ΕΕ και οι ΗΠΑ προτίθενται να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας για προστασία των εγχώριων αγορών από υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα, εξασφαλίζοντας ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων λύσεων με ποσοστώσεις δασμών.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα διαπραγματευτούν κανόνες καταγωγής που θα εγγυώνται ότι τα οφέλη της Συμφωνίας Αμοιβαίου Εμπορίου θα ωφελούν κυρίως τις δύο πλευρές.

Δεσμεύονται να συνεργαστούν για την εξασφάλιση αξιόπιστων, ασφαλών και διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης μη δασμολογικών εμποδίων που περιορίζουν το διμερές εμπόριο ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ προτίθεται να προμηθευτεί αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, πετρέλαιο και πυρηνικά προϊόντα αξίας $750 δισ. μέχρι το 2028. Επιπλέον, η ΕΕ σκοπεύει να αγοράσει τουλάχιστον $40 δισ. αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για τα κέντρα υπολογιστών της. Η ΕΕ προτίθεται επίσης να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την υιοθέτηση και διατήρηση απαιτήσεων ασφαλείας τεχνολογίας σύμφωνα με τις αμερικανικές, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή τεχνολογίας σε χώρες ανησυχίας. Οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να διευκολύνουν τέτοιες εξαγωγές εφόσον τεθούν οι σχετικές απαιτήσεις.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ μοιράζονται μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές σχέσεις παγκοσμίως, με αμοιβαία επενδυτικά αποθέματα άνω των $5 τρισ., και σκοπεύουν να προωθήσουν και να διευκολύνουν τις αμοιβαίες επενδύσεις σε όλο τον Ατλαντικό. Σε αυτό το πλαίσιο, ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν επιπλέον $600 δισ. σε στρατηγικούς τομείς στις ΗΠΑ έως το 2028. Η επένδυση αυτή αντανακλά τη δέσμευση της ΕΕ στη διατλαντική εταιρική σχέση και αναγνώριση των ΗΠΑ ως τον πιο ασφαλή και καινοτόμο προορισμό για ξένες επενδύσεις.

Η ΕΕ σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις προμήθειες στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, με τη στήριξη και διευκόλυνση της αμερικανικής κυβέρνησης. Η δέσμευση αυτή αντανακλά μια κοινή στρατηγική προτεραιότητα για εμβάθυνση της διατλαντικής βιομηχανικής αμυντικής συνεργασίας, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ και διασφάλιση ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα είναι εξοπλισμένοι με τις πιο προηγμένες και αξιόπιστες αμυντικές τεχνολογίες.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να εργαστούν μαζί για μείωση ή εξάλειψη μη δασμολογικών εμποδίων. Σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, προτίθενται να αναγνωρίσουν αμοιβαία τα πρότυπά τους. Η συνεργασία στα πρότυπα είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της διατλαντικής αγοράς. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να προωθήσουν ευκαιρίες τεχνικής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών θέσπισης προτύπων των δύο πλευρών, με στόχο την ανάπτυξη κοινών προτύπων για βασικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Δεσμεύονται να διευκολύνουν την εκτίμηση συμμόρφωσης σε περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας για την επίλυση μακροχρόνιων θεμάτων, η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εργαστούν για την αντιμετώπιση μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, εκσυγχρονίζοντας τις απαιτήσεις για πιστοποιητικά υγιεινής σε χοιρινά και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Δεδομένου ότι η παραγωγή σχετικών εμπορευμάτων στην αμερικανική επικράτεια ενέχει αμελητέο κίνδυνο για την παγκόσμια αποδάσωση, η ΕΕ δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες αμερικανών παραγωγών και εξαγωγέων σχετικά με τον Κανονισμό της ΕΕ για την Αποδάσωση, ώστε να μην υπάρχουν υπερβολικοί περιορισμοί στο εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αμερικανικές ανησυχίες για τη μεταχείριση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων υπό τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής του Άνθρακα (CBAM), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από την πρόσφατη συμφωνηθείσα αύξηση της εξαίρεσης de minimis, δεσμεύεται να προσφέρει επιπλέον ευελιξίες στην εφαρμογή του CBAM.

Η ΕΕ δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η Οδηγία για τη δέουσα επιμέλεια βιωσιμότητας της εταιρικής δραστηριότητας (CSDDD) και η Οδηγία για την αναφορά βιωσιμότητας (CSRD) δεν θα δημιουργούν υπερβολικούς περιορισμούς στο διατλαντικό εμπόριο. Αυτό περιλαμβάνει ενέργειες για μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) και προτάσεις για αλλαγές στο ενιαίο πλαίσιο αστικής ευθύνης για αποτυχίες δέουσας επιμέλειας και στις υποχρεώσεις μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα. Η ΕΕ δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με την επιβολή απαιτήσεων CSDDD σε μη ευρωπαϊκές εταιρείες με υψηλής ποιότητας κανονισμούς.

Η ΕΕ επαναβεβαιώνει ότι οι αμερικανικοί οργανισμοί εκτίμησης συμμόρφωσης μπορούν να οριστούν ως «Notified Bodies» σύμφωνα με το Παράρτημα για τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ (1998), ώστε να εκτελούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, στην Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ. Επιπλέον, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα δεσμευτούν να διαπραγματευτούν συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης στην κυβερνοασφάλεια.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία και δράση ως προς την επιβολή περιορισμών εξαγωγών σε κρίσιμα μεταλλεύματα και άλλους συναφείς πόρους από τρίτες χώρες.

Δεσμεύονται να συζητήσουν υψηλού επιπέδου δεσμεύσεις για την προστασία και εφαρμογή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, δεσμεύονται να συνεργαστούν για ισχυρή προστασία των διεθνώς αναγνωρισμένων εργασιακών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων για την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Δέσμευση υπάρχει και για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων ψηφιακών εμποδίων στο εμπόριο. Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι δεν θα υιοθετήσει ή διατηρήσει τέλη χρήσης δικτύου. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεν θα επιβάλλουν τελωνειακούς δασμούς σε ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις. Επίσης, σκοπεύουν να στηρίξουν τη διεθνή μορατόριουμ στους τελωνειακούς δασμούς των ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και να επιδιώξουν μόνιμη δέσμευση.

Η ΕΕ σκοπεύει να συμβουλευθεί τις ΗΠΑ και Αμερικανούς εμπόρους για την ψηφιοποίηση των εμπορικών διαδικασιών και την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας για τη Μεταρρύθμιση των Τελωνείων της ΕΕ.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ συμφωνούν να ενισχύσουν την οικονομική ασφάλεια για ανθεκτικότητα αλυσίδων εφοδιασμού και καινοτομία, λαμβάνοντας συμπληρωματικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν πολιτικές μη αγοράς από τρίτα μέρη και συνεργαζόμενοι σε ελέγχους επενδύσεων και εξαγωγών, καθώς και αποφυγή φορολογικής καταστρατήγησης. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση πρακτικών μη αγοράς, αθέμιτου ανταγωνισμού και έλλειψης αμοιβαιότητας στις δημόσιες συμβάσεις έναντι τρίτων χωρών. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν σε περαιτέρω μέτρα εφαρμογής.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ, σύμφωνα με τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες, θα τεκμηριώσουν άμεσα τη Συμφωνία Αμοιβαίου, Δίκαιου και Ισορροπημένου Εμπορίου για την εφαρμογή αυτού του Πλαισίου Συμφωνίας.