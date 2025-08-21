Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος της Νεμέας.

Ο οδηγός, που κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, αντιλήφθηκε καπνούς να βγαίνουν από το όχημα και με γρήγορες κινήσεις κατάφερε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο και να βγει έγκαιρα, γλιτώνοντας τα χειρότερα.

Μέσα σε λίγα λεπτά το όχημα παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο για την κατάσβεση.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, το Ι.Χ. κάηκε ολοσχερώς.

