Για αντιποίηση αρχής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων κατηγορείται ένας 53χρονος ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά το πρωί της Τετάρτης.

Οι Αρχές στην Κίσσαμο συνέλαβαν τον 53χρονο ενώ διερευνούσαν καταγγελίες για κλοπές σε ιερούς ναούς του Δήμου Πλατανιά. Ο άνδρας φέρεται να έκλεβε άμφια και εικόνες. Σε άλλες περιπτώσεις ντυνόταν αστυνομικός με πλήρη εξάρτηση και παρίστανε το όργανο της τάξης, χωρίς όμως να έχει διαπιστωθεί κάποια παρανομία – πέραν της αντιποίησης – από αυτή του τη δράση.

Στο σπίτι του, βρέθηκε πλήθος ιερατικού ρουχισμού από ράσα έως καπέλα και πετραχήλι, ενώ για τον ρόλο του αστυνομικού είχε στην κατοχή του: τέσσερα μπουφάν, επιχειρησιακό γιλέκο και πουκάμισο αλλά και επιχειρησιακή ζώνη με πλήρη εξάρτυση.