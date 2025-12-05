Αρχές εντόπισαν ανθρώπινα οστά στο σπίτι στην Καλιφόρνια ενός άνδρα που ήδη κρατείται με κατηγορία ανθρωποκτονίας, προκαλώντας κινητοποίηση πολλών υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο 74χρονος Ντγουάιτ Ρόουν αναφέρθηκε ως πρόσωπο ενδιαφέροντος στην έρευνα για τα οστά που εντοπίστηκαν στη γειτονιά Σάουθκρεστ του Σαν Ντιέγκο, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Εισαγγελέα της κομητείας. Η Αστυνομία του Σαν Ντιέγκο επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν πολλαπλά ανθρώπινα οστά στο σπίτι όπου ο Ρόουν ζούσε προηγουμένως. Στην έρευνα συμμετέχουν η California Highway Patrol, η Αστυνομία του Σαν Ντιέγκο και το FBI.

Το ιατροδικαστικό γραφείο ξεκίνησε διαδικασία για την ταυτοποίηση των οστών και τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου. Μέχρι στιγμής, ο Ρόουν δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως για την ανακάλυψη, ενώ παραμένει στη φυλακή με κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και κλοπή.

Ο Ρόουν είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2023 για τη φερόμενη δολοφονία του Μπερνάρντο Μορένο, τον οποίο κατηγορούσε ότι μαχαίρωσε τον σκύλο του. Σύμφωνα με έγγραφα δικαστηρίου που δημοσίευσε ο τοπικός σταθμός CBS, KFMB-TV, ο Μορένο βρέθηκε καμένος με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μέσα σε μια λακκούβα βενζίνης.

Μετά το περιστατικό, ο Ρόουν φέρεται να έκλεψε το αυτοκίνητο του θύματος και να χρησιμοποίησε τις πιστωτικές του κάρτες για εβδομάδες. Οι αρχές αναφέρουν ότι είχε δηλώσει σε φίλο του ότι «θα πάει στη θανατική ποινή» για τον σκύλο του. Επίσης, δανείστηκε ένα όπλο από φίλο του, το επέστρεψε με δύο χρησιμοποιημένες κάψουλες και φέρεται να του ζήτησε να κρύψει το φορτηγό του Μορένο.

Ο Ρόουν διαθέτει εκτενές ποινικό μητρώο, με πάνω από 30 αδικήματα μεταξύ 1963 και 2021. Στο παρελθόν, η νύφη του και η προηγούμενη ιδιοκτήτρια του σπιτιού είχαν εκδώσει περιοριστικά μέτρα κατά του Ρόουν για κακοποίηση ηλικιωμένων, ενώ ο ίδιος είχε εκδιωχθεί από το σπίτι το 2017 λόγω ύποπτης εγκληματικής συμπεριφοράς.

Οι νέες ένοικοι του σπιτιού, Τζούντιθ Σάντος Γκονζάλες και Σελένα Εστράδα Γκονζάλες, δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν για την έρευνα όταν οι αρχές έφτασαν με ένταλμα έρευνας και διαμένουν προσωρινά αλλού.

Η επόμενη δικαστική εμφάνιση του Ρόουν για την κατηγορία ανθρωποκτονίας του 2023 έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου.