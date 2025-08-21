Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου, σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 54, 58 και 61 ετών, κατηγορούμενοι, για κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, αρχικά, εντοπίστηκε ο 61χρονος να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ηρωίνη μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 54χρονο. Ο τελευταίος ενεργούσε για λογαριασμό του 58χρονου.

Μάλιστα, ο 61χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψή του, απωθώντας και χτυπώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια του.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν οι δύο συγκατηγορούμενοί του, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωϊνη συνολικού μικτού βάρους 327,4 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ