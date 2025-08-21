Δικαστική τροπή πήρε η υπόθεση μαθητή του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας, ο οποίος αποκλείστηκε από τις επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις και αφαιρώντας του το δικαίωμα παραλαβής απολυτηρίου, λόγω υπέρβασης του ορίου απουσιών, βάσει απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο μαθητής προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, διεκδικώντας την ακύρωση της απόφασης.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο συγκεκριμένος μαθητής είχε κοπεί για ελάχιστες απουσίες. Ο δικηγόρος της οικογένειας Νίκος Πάπουτσας είχε ζητήσει από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου να επανεξετάσει τον αριθμό των απουσιών, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων, ότι έχουν προσμετρηθεί επιπλέον ώρες με αδικαιολόγητες αποβολές.

Ακολούθησε μια σειρά νομικών και άλλων ενεργειών, με τελική κατάληξη η υπόθεση να εξεταστεί από το Α2 Τμήμα Ακυρωτικής Διαδικασίας της ανωτέρω δικαστικής αρχής.

Η προεδρεύουσα εφέτης ΔΔ, εξέδωσε προσωρινή διαταγή, με την οποία αναστέλλεται, η εκτέλεση της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας, κατά το μέρος που αφορά το συγκεκριμένο μαθητή και της σιωπηρής απόρριψης του αιτήματος θεραπείας που είχε υποβάλλει επίσης η πλευρά του μαθητή «και υποχρεώνει τη Διοίκηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε ο μαθητής να συμμετάσχει στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2025».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον μαθητή, ο οποίος στόχευε στην άμεση επαγγελματική του αποκατάσταση μέσω της απόκτησης πτυχίου. Ωστόσο, όπως τονίζει σε δήλωσή του στο LamiaReport ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Πάπουτσας, η οικογένεια δεν μπορεί να παραβλέψει τη σοβαρή ψυχολογική και οικονομική πίεση που υπέστη.

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος του μαθητή της Γ΄ τάξης του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας που “κόπηκε” άδικα από απουσίες, εκφράζω τη βαθύτατη ικανοποίηση μου για την έκδοση της με αριθμό ΠΔΝ1841/19-08-2025 προσωρινής διαταγής του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά», είπε ο δικηγόρος.

«Η δικαστική κρίση αποκατέστησε τη νομιμότητα και ανέστειλε την εκτέλεση της απόφασης του συλλόγου διδασκόντων που χαρακτήρισε τη φοίτηση του εντολέα μου ως ανεπαρκή λόγω απουσιών, υποχρεώνοντας μάλιστα τη Διοίκηση, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε ο εντολέας μου (μαθητής), να συμμετάσχει στις επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2025».

«Η απόφαση αυτή αποτελεί απόλυτη δικαίωση του μαθητή, αφού του δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσει τα όνειρά του και να αντικρίσει το μέλλον με αισιοδοξία», τόνισε ο ίδιος.

Τέλος, όπως συμπλήρωσε: «Ωστόσο, οι παράνομες ενέργειες μιας μικρής (ευτυχώς), μειοψηφίας καθηγητών του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας που παραβίασαν το καθήκον τους υποβάλλοντας τον εντολέα μου και την οικογένειά του σε τεράστια ψυχολογική και οικονομική δοκιμασία, δεν θα μείνουν ατιμώρητες. Θα φροντίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο να υποστούν τις συνέπειες των πράξεων τους».