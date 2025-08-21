Οι γυναίκες στην Ουκρανία φοβούνται τον τοκετό μετά από τουλάχιστον 80 επιθέσεις σε μαιευτικές μονάδες από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Guardian, οδηγώντας στη χαμηλότερη γεννητικότητα και τη μεγαλύτερη θνησιμότητα στον κόσμο.

Εικόνες έδειχναν μια έγκυο σε φορείο, με το πρόσωπό της χλωμό από το σοκ, τα πόδια βουτηγμένα στο αίμα και το χέρι να κρατά την κοιλιά της. Πίσω της, τα βομβαρδισμένα ερείπια του μαιευτηρίου της Μαριούπολης.

Περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες σε τοκετό, τραυματίστηκαν στην επίθεση τον Μάρτιο του 2022. Η γυναίκα που φωτογραφήθηκε, η Ιρίνα Καλινίνα, πέθανε αργότερα μαζί με το αγέννητο παιδί της.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η μαιευτική φροντίδα στην Ουκρανία παραμένει υπό συνεχή επίθεση, με περισσότερες από 2.000 επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις, εκ των οποίων 81 επηρέασαν τη μητρική φροντίδα και τα μαιευτικά δωμάτια. Μόνο τον προηγούμενο μήνα, η Ντιάνα Κόσικ, επτά μηνών έγκυος, σκοτώθηκε όταν ένας πύραυλος έπληξε μαιευτήριο στην ανατολική περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ.

Τον τελευταίο μήνα, ο Guardian επισκέφτηκε τρία μαιευτήρια στο μέτωπο για να δει πώς η εισβολή της Ρωσίας και οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης αφαίρεσαν από τις γυναίκες το θεμελιώδες δικαίωμα σε ασφαλή τοκετό, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα.

Σε κάθε νοσοκομείο, οι γυναίκες και το προσωπικό αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο: drones που περιφέρονται, πυροβολικό, βαλλιστικούς πυραύλους και στοχευμένη υποβάθμιση της υποδομής υγειονομικής περίθαλψης. Διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να φέρουν νέα ζωή σε μια χώρα όπου πλέον καταγράφονται τρεις θάνατοι για κάθε γέννηση.

Ακόμη και με την ελπίδα για ένα τέλος του πολέμου, οι σκληρές τακτικές της Ρωσίας έχουν προκαλέσει δημογραφική κρίση στην Ουκρανία. Εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, εκατοντάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί, και οι γυναίκες που παρέμειναν ζουν με φόβο για την εγκυμοσύνη και τον τοκετό.

Το 2024, η Ουκρανία είχε τη χαμηλότερη γεννητικότητα στον κόσμο και τη μεγαλύτερη θνησιμότητα, σύμφωνα με το CIA World Factbook.

Χάρκοβο

Προτού ξεκινήσει η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022, το νοσοκομείο στο Χάρκοβο είχε περίπου 1.000 τοκετούς τον χρόνο. Πέρυσι, ο αριθμός αυτός έπεσε κάτω από 440 -τα δύο τρίτα των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία εγκατέλειψαν την πόλη.

Πέντε ημέρες πριν από την άφιξη του Guardian στα τέλη Ιουλίου, το μαιευτήριο του κύριου νοσοκομείου του Χαρκόβου υπέστη ζημιές από επίθεση drone. Καθώς τα παράθυρα έσπασαν και τα θραύσματα γυαλιού κάλυψαν τα κρεβάτια, οι γυναίκες -ορισμένες έγκυες, άλλες με νεογνά και μία σε ενεργό τοκετό- μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε κέντρο για επείγουσα ιατρική φροντίδα. Όλες υπέφεραν από σοκ, αλλά η γυναίκα σε τοκετό χρειάστηκε επείγουσα καισαρική τομή. Το προσωπικό αντέδρασε γρήγορα και η μητέρα και το μωρό επέζησαν.

Τέτοιου είδους βομβαρδισμοί έχουν γίνει πλέον συνηθισμένοι στο Χάρκοβο, που δέχεται συνεχείς επιθέσεις από τις πρώτες ώρες του πολέμου. Τον Ιούνιο, η πόλη υπέστη τον μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων από την αρχή της εισβολής. Οι γιατροί λένε ότι έχουν πραγματοποιήσει τοκετούς κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων και χειρουργικές επεμβάσεις ενώ σημειώνονται εκρήξεις.

Τα παράθυρα καλύπτονται με σακιά άμμου, οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές, ενώ καισαρικές τομές έχουν γίνει στο φως φακού.

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τεράστιο στρες, με ιατρικές επιπλοκές και ψυχολογικές κρίσεις. Το νοσοκομείο απασχολεί πλέον ψυχολόγο για να βοηθά γυναίκες που διστάζουν να έρθουν λόγω φόβου επιθέσεων.

Ο επικεφαλής μαιευτικής, Πέτρο Μαρένκοβσκι, δήλωσε: «Είμαστε 100% βέβαιοι ότι η Ρωσία μάς στοχοθετεί σκόπιμα.»

Σλοβιάνσκ

Ο πληθυσμός της πόλης έχει μειωθεί από πάνω από 100.000 σε περίπου 53.000. Οι γεννήσεις στο νοσοκομείο έχουν μειωθεί από 1.000 σε 550. Ο αριθμός διατηρείται υψηλότερος καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από ευρύτερη περιοχή.

Η Λιλίγια Ερόσενκο, 36, ήταν βαριά έγκυος τον Ιούλιο όταν τρία drones Shahed έπεσαν στο κύριο κτίριο του νοσοκομείου του Σλοβιάνσκ. Η Ερόσενκο και ο σύζυγός της είχαν καθυστερήσει να κάνουν παιδί για τρία χρόνια, περιμένοντας να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά χωρίς σημάδια ειρήνης, «δεν μπορούσαν να περιμένουν για πάντα».

Η μαιευτική μονάδα παραμένει προς το παρόν άθικτη και η Ερόσενκο φροντίζει την κόρη της, δύο ημερών, Μιλάνα. Σκέφτεται να φύγει προς τη δυτική Ουκρανία, αλλά φοβάται ότι πουθενά δεν είναι ασφαλές.

Χερσώνα

Προ της εισβολής ο πληθυσμός ήταν 280.000 και πλέον λιγότερο από το ένα τέταρτο παραμένει. Η μαιευτική μονάδα διέθετε 1.500–2.000 τοκετούς ετησίως, αλλά πλέον μόνο 120. Περίπου 100 έχουν σκοτωθεί και 1.100 τραυματιστεί φέτος στην πόλη.

Στο υπόγειο, χωρίς παράθυρα, μαιευτήριο της Χερσώνας, η Κατερίνα Οσετσίμσκα, 35, κάθεται στο κρεβάτι με δάκρυα στο πρόσωπο. Είναι 33 εβδομάδων έγκυος και θεωρείται υψηλού κινδύνου. Από την έναρξη της εισβολής, η πόλη δέχεται επιθέσεις με κάθε μέσο -από τανκς έως καθοδηγούμενες βόμβες και drones. Το νοσοκομείο υπέστη ζημιές πέντε φορές και λειτουργεί πλέον υπόγεια σε ανακαινισμένο χώρο.

Η στενή εγγύτητα σε ρωσικές δυνάμεις σημαίνει ότι οι σειρήνες προειδοποίησης αργούν. Οι επιθέσεις προκαλούν στρες, αυξημένες αποβολές, αιμορραγίες και περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις.

«Δεν μπορείς να σβήσεις όσα φρικτά περάσαμε με αυτόν τον πόλεμο. Αλλά η μεγάλη μου ελπίδα είναι ότι το μωρό μου θα ζήσει και θα έχει την ευκαιρία να χαρεί την παιδική ηλικία», λέει.