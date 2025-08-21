Ένα ρωσικό στρατιωτικό σκάφος καταστράφηκε χθες σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι Ζαλίζνι της Χερσώνας από τις Μυστικές Υπηρεσίες της Ουκρανίας ή HUR.

Συγκεκριμένα, η επιδρομή πραγματοποιήθηκε στα ανοικτά των ακτών κοντά στο κατεχόμενο θέρετρο του λιμανιού Ζαλίζνι στην περιοχή Χερσώνα και, σύμφωνα με τη HUR, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από αέρος έπληξε το σκάφος, σκοτώνοντας και τα πέντε μέλη του πληρώματος που επέβαιναν σε αυτό.

Πλάνα που δημοσίευσαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες δείχνουν το σκάφος στο νερό λίγο πριν καταστραφεί από τα πυρομαχικά.

On August 20, 2025, Warriors from the Defense Intelligence of Ukraine destroyed a Russian military boat in the Black Sea near the temporarily occupied Zaliznyi Port in Kherson region with an air-launched missile. All five members of the Russian occupation crew were eliminated.… pic.twitter.com/SF444nzyeR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 21, 2025

Σύμφωνα με το ουκρανικό αμυντικό μέσο Militarnyi, και το United24media η επίθεση φαίνεται να πραγματοποιήθηκε από ένα μαχητικό drone Bayraktar TB2.