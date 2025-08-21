Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας, κοντά στην Ιστιαία

Ήδη έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Λίμνη, το Μαντούδι και την Ιστιαία που επιχειρούν στη Βόρεια Εύβοια και ενισχύονται και με δυνάμεις από Χαλκίδα και Φθιώτιδα, ενώ μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης ελικόπτερα και αεροσκάφη

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.