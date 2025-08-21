Σε σοβαρό τροχαίο τραυματίστηκε ο δισεκατομμυριούχος Tom Greenwood, ιδρυτής και CEO της Velocity, ενώ βρισκόταν για διακοπές στη Μύκονο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ οδηγούσε όχημα τύπου «γουρούνα», ο Greenwood ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, από το οποίο τραυματίστηκε με πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη έμφραγμα.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μάλιστα, αναφέρθηκε στο περιστατικό, μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ, χωρίς να κατονομάσει τον τραυματία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μαζί με τον δισεκατομμυριούχο βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία κάλεσε την εταιρεία ιδιωτικής ασφάλισης για να τον παραλάβει ελικόπτερο.

Όμως, όπως είπε και ο υπουργός Υγείας, μόλις οι γιατροί της ιδωτικής εταιρείας ενημερώθηκαν για τη σοβαρή κατάσταση των τραυματισμών του, αρνήθηκαν να τον παραλάβουν, εκτιμώντας πως δεν ήταν πιθανή η επιβίωσή του σε αεροδιακομιδή.

Έπειτα, αεροσκάφος του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στην Αθήνα, όπου εγχειρίστηκε και πλέον είναι σε σταθερή, αλλά σοβαρή κατάσταση, σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ποιος είναι ο Tom Greenwood

Ο Tom Greenwood είναι επιχειρηματίας στον χώρο του fintech και CEO με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικών υποδομών.

Σήμερα, είναι CEO και συνιδρυτής της Velocity, μιας πλατφόρμας χρηματοοικονομικών υποδομών.

Ίδρυσε την IFX Payments το 2005, την οποία ανέπτυξε σε μια παγκόσμια fintech εταιρεία με την κυκλοφορία του ibanq, μιας κορυφαίας πλατφόρμας embedded finance.

Το 2019, ίδρυσε την Volt, εταιρεία άμεσων πληρωμών με διεθνή επέκταση, η οποία αναδείχθηκε σε UK Fintech of the Year το 2024.

Η Volt, με έδρα το Λονδίνο, ιδρύθηκε το 2019 και γρήγορα έγινε βασικός πάροχος υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.