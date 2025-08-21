Σε καλό επίπεδο κινείται η τουριστική κίνηση του φετινού καλοκαιριού για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα στη Χαλκιδική και την Ανατολική Θεσσαλονίκη, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να κάνουν λόγο για πληρότητες που αγγίζουν το 100% σε ορισμένες περιοχές. Ωστόσο, η εικόνα διαφέρει αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τόσο ως προς τον ρυθμό των κρατήσεων όσο και ως προς τη διάρκεια διαμονής των επισκεπτών.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο Άριστοτέλης», Τριαντάφυλλος Παπαϊωάννου, η εικόνα φέτος είναι «γεμάτη», αλλά όχι «άνετη».

«Επανεμφανίστηκαν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, μετά από 14 χρόνια»

Μπορεί μέχρι και πέρυσι η εικόνα για τη σεζόν να ήταν «κλειδωμένη» από τον Μάιο, με 90%-95% προκρατήσεις, ωστόσο «φέτος το ποσοστό αυτό έπεσε στο 70% και με τους πελάτες να εμφανίζονται σαφώς πιο επιφυλακτικοί», τονίζει ο Τριαντάφυλλος Παπαϊωάννου.

«Μετά από 14 χρόνια, επανεμφανίστηκαν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής -κάτι που είχαμε να δούμε δηλαδή από το 2011», επισημαίνει χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την τάση αυτή κυρίως στην αβεβαιότητα και την οικονομική πίεση που νιώθουν οι ταξιδιώτες.

«Ιδιαίτερα ανησυχητική αν και κατανοητή», χαρακτηρίζει ο ίδιος τη συρρίκνωση της ελληνικής αγοράς, η οποία φέτος αντιπροσωπεύει μόλις το 5%, από 15% το 2024 και 20-25% τα προηγούμενα χρόνια. «Ο Έλληνας φέτος πραγματικά πιέστηκε. Όσοι ήρθαν ήταν ιδιαίτερα σφιγμένοι στις διανυκτερεύσεις τους», επισημαίνει ο ίδιος και προσθέτει ότι τον Αύγουστο το ποσοστό του διαμορφώνεται στο 10%.

Ως ενδεικτικά παραδείγματα της πτώσης της ελληνικής αγοράς συνολικά, ο ίδιος αναφέρει το παράδειγμα του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, λέγοντας ότι «άνθρωποι που παλιά έμεναν τρεις νύχτες, φέτος έμειναν μία» και αυτό του Αυγούστου, σημειώνοντας «τα τηλεφωνήματα που δεχόμασταν καθημερινά στις αρχές Αυγούστου φέτος αν πούμε για παράδειγμα ότι ήταν 50, από αυτά μόνο τα δύο γίνονταν από Έλληνες, όταν τους αντίστοιχους μήνες τα προηγούμενα χρόνια “έπεφταν βροχή”», λέει. «Κάθε χρόνο περιμέναμε τουλάχιστον τον Αύγουστο να δούμε τους φίλους μας και όχι πια απλώς πελάτες, αλλά φέτος, αυτό δεν έγινε», τονίζει.

«Η σεζόν μεγαλώνει και επενδύουμε σε αυτό»

Ένα από τα θετικά στοιχεία της φετινής τουριστικής σεζόν είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που συνεχίζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

«Η σεζόν μεγαλώνει και επενδύουμε σε αυτό. Υπάρχει ένα μεγάλο κοινό τουριστών που αναζητά καλό καιρό χωρίς τις ακραίες θερμοκρασίες του Ιουλίου και του Αυγούστου», αναφέρει ο Τριαντάφυλλος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος κυρίως σε Πολωνούς, Γερμανούς και Αυστριακούς.

Για το σύνολο της φετινής σεζόν, όπως εκτιμά ο ίδιος, παρά τα εμπόδια και τις αγωνίες που κλήθηκαν να ξεπεράσουν και να αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματίες, αυτή αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο σε επίπεδο εσόδων, ενώ η επισκεψιμότητα εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα. «Εμείς οι επιχειρηματίες είμαστε υπερ..ευχαριστημένοι όταν μπορούμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας και να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας», επισημαίνει ο ίδιος και προσθέτει «οι εποχές που συμβάλλαμε σημαντικά στον οικογενειακό μας προϋπολογισμό, έχουν παρέλθει, αλλά κανείς μας δεν παραπονιέται μιας και ως πολίτες και καταναλωτές και οι ίδιοι, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τι συμβαίνει γενικώς».

Για τις πληρότητες φέτος, ο ίδιος εκτιμά ότι ο Ιούνιος κινήθηκε με μέση πληρότητα 65%, με το 90% να καταγράφεται στο δεύτερο 15νθήμερο, τον Ιούλιο αυτή υπολογίζεται στο 85%, από 95% τον αντίστοιχο περσινό μήνα και για τον Αύγουστο βρίσκεται στο 95%.

«Φέτος κυριαρχούν οι τουρίστες από τη Ρουμανία»

Οι τουρίστες από τη Ρουμανία κυριαρχούν φέτος, καθώς αποτελούν σχεδόν το 60% του συνολικού τουριστικού ρεύματος στην περιοχή, έναντι μόλις 25% των επισκεπτών από τη Σερβία, οι οποίοι μέχρι πρότινος κατείχαν την πρώτη θέση.

Οι Ουκρανοί τουρίστες περιορίστηκαν στο 5% φέτος, ενώ η ρωσική αγορά εξακολουθεί να απουσιάζει. Σταδιακή άνοδο καταγράφουν οι Τούρκοι επισκέπτες «οι οποίοι για τρίτη χρονιά φέτος μας κάνουν την τιμή να μας επιλέξουν», ενώ Ιταλοί και Γερμανόφωνοι υπολογίζεται ότι καλύπτουν το 10%-15% του συνόλου.

«Στην περιοχή οι κλίνες τύπου Airbnb ξεπέρασαν φέτος τις 50.000»

Οι τιμές στα 3.200 καταλύματα της Χαλκιδικής (εκ των οποίων τα 2.100 σε Κασσάνδρα και Σιθωνία) παρέμειναν σταθερές, με αυξήσεις έως και 10% σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Οι συνολικές κλίνες σε Χαλκιδική και Ανατολική Θεσσαλονίκη ξεπερνούν τις 47.000, σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα μέλη των σωματείων και με τα σημερινά δεδομένα, μιας και όπως τονίζει ο Τριαντάφυλλος Παπαϊωάννου «υπάρχουν κάποιες υποδομές που είναι σχεδόν έτοιμες και θα λειτουργήσουν από την επόμενη σεζόν και δεν συνυπολογίζονται φυσικά φέτος».

Στο μεγάλο «μέτωπο» της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο ίδιος μας λέει ότι «στην περιοχή οι κλίνες τύπου Airbnb ξεπέρασαν φέτος τις 50.000, καταγράφοντας σημαντικά άνοδο».

Πηγή: ΑΠΕ