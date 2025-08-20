Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει μια τηλεοπτική διαφήμιση για το αφρόλουτρο Sanex που απαγορεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή φαίνεται να υπονοούσε ότι το μαύρο δέρμα είναι «προβληματικό» και το λευκό δέρμα «ανώτερο».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, η Αρχή Προτύπων Διαφήμισης (ASA) ενήργησε μετά από έρευνα δύο καταγγελιών ότι η διαφήμιση τροφοδότησε αρνητικά στερεότυπα για άτομα με πιο σκούρους τόνους δέρματος.

Τι έδειχνε η διαφήμιση

Η διαφήμιση, που μεταδόθηκε τον Ιούνιο, περιελάμβανε μια φωνή που έλεγε: «Για όσους ξύνονται μέρα νύχτα. Όσοι νιώθουν ξηρό το δέρμα τους ακόμα και με το νερό», μαζί με σκηνές μιας μαύρης γυναίκας με κόκκινα σημάδια από γρατζουνιές και μιας άλλης καλυμμένης με ένα ραγισμένο υλικό που μοιάζει με πηλό.

Στη συνέχεια, η διαφήμιση έδειχνε μια λευκή γυναίκα να κάνει ντους με το προϊόν και ανέφερε: «Δοκιμάστε να κάνετε ντους με τη νέα θεραπεία δέρματος Sanex και το πατενταρισμένο σύμπλεγμα αμινοξέων της. Για 24ωρη αίσθηση ενυδάτωσης». Τέλος, εμφανίζεται το κείμενο: «Η ανακούφιση θα μπορούσε να είναι τόσο απλή όσο ένα ντους».

Η απάντηση της εταιρείας

Ο βρετανικός βραχίονας της Colgate-Palmolive, του αμερικανικού ομίλου καταναλωτικών αγαθών αξίας 68 δισεκατομμυρίων δολαρίων (54,4 δισεκατομμύρια λίρες) που κατέχει τη μάρκα Sanex, υποστήριξε ότι η διαφήμισή του δεν διαιωνίζει τα αρνητικά φυλετικά στερεότυπα και ήταν απίθανο να προκαλέσει σοβαρή ή εκτεταμένη προσβολή.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία τόνισε ότι η διαφήμιση απεικόνιζε το «πριν και μετά» και ότι τα μοντέλα απέδειξαν ότι το προϊόν είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλους.

Ωστόσο, η ASA δήλωσε ότι η χρήση διαφορετικών χρωμάτων δέρματος ως μέσο απεικόνισης ενός «πριν και ενός μετά» δημιούργησε μια αρνητική σύγκριση.

Η εποπτική αρχή δήλωσε ότι η διαφήμιση ήταν «δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε το μαύρο δέρμα… να αποδεικνύεται προβληματικό και άβολο, ενώ το λευκό δέρμα, που απεικονίζεται πιο λείο και καθαρό μετά τη χρήση του προϊόντος, προβλήθηκε με επιτυχία αλλαγμένο και επιλυμένο».

Η ASA πρόσθεσε ότι, παρόλο που κατάλαβε ότι το μήνυμα αυτό δεν ήταν προορισμένο και μπορεί να περάσει απαρατήρητο από ορισμένους θεατές, θεώρησε ότι «η διαφήμιση ήταν πιθανό να ενισχύσει το αρνητικό και προσβλητικό φυλετικό στερεότυπο ότι το μαύρο δέρμα ήταν προβληματικό και ότι το λευκό δέρμα ήταν ανώτερο.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η διαφήμιση περιελάμβανε ένα φυλετικό στερεότυπο και επομένως ήταν πιθανό να προκαλέσει σοβαρό αδίκημα», ανέφερε.

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε στην Colgate-Palmolive ότι δεν πρέπει να προβάλει ξανά τις διαφημίσεις στην τρέχουσα μορφή τους «για να διασφαλίσει ότι αποφεύγουν να προκαλέσουν σοβαρό αδίκημα λόγω φυλής».