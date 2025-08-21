Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον καθηγητή Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας και πρώην κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χρυσόστομο Σταμούλη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην εκπαιδευτική και όχι μόνο κοινότητα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παρουσία των Μητροπολιτών Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνου και πλήθος κόσμου.

Ο Μητροπολίτης Φιλόθεος διαβίβασε στην οικογένεια του Χρυσόστομου Σταμούλη τις συλλυπητήριες ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου και μίλησε για τα «τεράστια βήματα που έκανε ο καθηγητής με αγάπη για την εκκλησία και τον κόσμο». «Αγαπούσε αυθεντικά την εκκλησία δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από αυτήν», είπε ο κ.Φιλόθεος.

Στην ακαδημαϊκή του πορεία αναφέρθηκαν με ιδιαίτερη συγκίνηση σε επικηδείους λόγους, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης τουο ΑΠΘ, Νίκος Μαγγιώρος, ο κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής, Αθανάσιος Γκίκας, ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας, Ηλίας Ευαγγέλου, ενώ με θερμά λόγια τον αποχαιρέτισαν και μέλη της οικογένειάς του. Ο υφυπουργός κ.Παπαϊωάννου χαρακτήρισε τεράστιο το κενό της απώλειας του Χρυσόστομου Σταμούλη. Στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του με τους νέους ανθρώπους, στους οποίους, όπως είπε, έδινε έμπνευση και ελπίδα. «Δεν έφυγες, θα συνεχίσεις να ζεις στη διδασκαλία σου, στη μουσική σου, στις ψυχές των φοιτητών και των συναδέλφων σου», είπε ο υφυπουργός.

Στην εκκλησία παρέστησαν, μεταξύ άλλων, για να αποχαιρετήσουν τον καθηγητή ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος σε δηλώσεις του μίλησε για «έναν υπέροχο Θεσσαλονικιό, έναν μεγάλο επιστήμονα, έναν καινοτόμο θεολόγο», βουλευτές, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι των πρυτανικών αρχών και φοιτητές του εκλιπόντος.

Η δήλωση του δημάρχου Θεσσαλονίκης

φωτογραφίες και βίντεο από voria.gr και thesstoday.gr

πηγή: ΑΠΕ