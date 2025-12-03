Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξήρε σήμερα τις προόδους που έχουν επιτευχθεί μετά την Ισλαμική Επανάσταση από τις γυναίκες που φορούν μαντίλα, μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που ένας αριθμός γυναικών στο Ιράν αρνείται να φορέσει χιτζάμπ.

Βάσει των κανόνων που επιβλήθηκαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, όλες οι γυναίκες στο Ιράν υποχρεούνται να καλύπτουν τελείως τα μαλλιά τους ενώ βρίσκονται σε δημόσιους χώρους με μαντίλα (χιτζάμπ) και να φορούν λιτά και φαρδιά ρούχα.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, γυναίκες κυκλοφορούν πλέον χωρίς μαντίλα, με βαμμένα μαλλιά και φορώντας τζιν και αθλητικά παπούτσια.

Προσωπικότητες μεταξύ των ιερωμένων και των συντηρητικών αντιδρούν σθεναρά σε αυτό, το οποίο κρίνουν ότι συνιστά γενίκευση του «γυμνού» και αύξηση της δυτικής επιρροής, την οποία θεωρούν απειλή.

«Λένε ότι αν μια γυναίκα φοράει το χιτζάμπ και έχει όρια, αυτό θα την εμποδίσει να προοδεύσει» στην κοινωνία, δήλωσε ο Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στους δυτικούς που επικρίνουν την υποχρεωτική χρήση μαντίλας.

«Στην Ισλαμική Δημοκρατία, έχει αποδειχθεί ότι μια μουσουλμάνα, που φοράει το χιτζάμπ και σέβεται την ισλαμική περιβολή, μπορεί να προοδεύσει περισσότερο από τις άλλες σε όλους τους τομείς και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο τόσο στην κοινωνία όσο και στο σπίτι της», πρόσθεσε ο Αλί Χαμενεΐ απευθυνόμενος σε εξολοκλήρου γυναικείο κοινό.

Από την άνοδό του στην εξουσία τον Ιούλιο του 2024, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν εκτιμά πως δεν μπορεί μία γυναίκα να αναγκαστεί να καλύπτεται με μαντίλα.

Η κυβέρνησή του αρνήθηκε πέρυσι να θεσπίσει νόμο, που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο και προέβλεπε δραστική σκλήρυνση των ποινών για τις γυναίκες που δεν φορούν ή φορούν, αλλά όχι με τον αρμόζοντα τρόπο, μαντίλα.

Στο Ιράν, η υποχρεωτική χρήση μαντίλας διχάζει την κοινή γνώμη μετά τις διαδηλώσεις που έγιναν ύστερα από τον θάνατο το 2022 υπό κράτηση της Μαχσά Αμινί.

Η νεαρή γυναίκα είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών, κατηγορούμενη ότι δεν φορούσε τη μαντίλα με τον αρμόζοντα τρόπο, σε παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που ισχύει στη χώρα.

«Τα μέσα μας ενημέρωσης οφείλουν να επαγρυπνούν για να μην γίνουν όργανα της δυτικής σκέψης και του καπιταλισμού, που μεταφέρουν ψευδείς και εσφαλμένες ιδέες για τις γυναίκες», πρόσθεσε ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989.

Το γραφείο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν δέχθηκε ξανά τις τελευταίες ημέρες τα πυρά υπερσυντηρητικών, μετά τη δημοσίευση στον ιστότοπό του φωτογραφίας Ιρανής που δεν φορούσε μαντίλα, η οποία σκοτώθηκε στον πόλεμο του Ιουνίου με το Ισραήλ.

Στη φωτογραφία αυτή, η νεαρή γυναίκα φοράει ένα καπέλο του μπέιζμπολ που αφήνει τα μαλλιά της να φαίνονται.