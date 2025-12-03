Η αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει κάνει άνω-κάτω την Παρτίζαν, οι οπαδοί της οποίας δημοσίευσαν στα social media τους τηλεφωνικούς αριθμούς του νέου προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι και του γνωστού μάνατζερ Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας του Βελιγραδίου πήραν εξαρχής θέση υπέρ του Ομπράντοβιτς και έβαλαν στο στόχαστρο τη διοίκηση, την οποία κατηγορούν για ό,τι έγινε. Τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν ακόμη και απειλές για διακοπή του αγώνα με τη Μπάγερν Μονάχου στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague και τώρα έχουμε νέα κίνηση που δείχνει το κλίμα που επικρατεί.

Όπως έγινε γνωστό, οι οπαδοί της Παρτίζαν δημοσίευσαν στα social media τους τηλεφωνικούς αριθμούς τόσο του Τρινκιέρι, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά για να είναι ο αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς, όσο και του Ραζνάτοβιτς, του γνωστού μάνατζερ με τον οποίο ο «Ζοτς» είναι σε κόντρα εδώ και χρόνια.

Το κλίμα, με λίγα λόγια, είναι το χειρότερο δυνατό γύρω από την Παρτίζαν και όλοι περιμένουν να δουν πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος στον αγώνα με τη Μπάγερν την Πέμπτη (4/12).