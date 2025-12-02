Η Παρτίζαν βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που προκάλεσε χαμό και όλα δείχνουν πως αυτός θα είναι ο Αντρέα Τρινκέρι τελικά.

Οι οπαδοί της ομάδας του Βελιγραδίου είναι οργισμένοι μετά την παραίτηση του «Ζοτς», τον οποίο λατρεύουν. Επιθυμία τους, επομένως, είναι ξεκάθαρα το να παραμείνει στον πάγκο της Παρτίζαν αλλά αυτό δεν θα συμβεί καθώς πήρε την απόφασή του και είναι οριστική.

Αυτό σημαίνει πως οι Σέρβοι θα πρέπει να βρουν τον αντικαταστάτη του και σύμφωνα με το «SportKlub» αυτός θα είναι ο Τρινκέρι, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος καθώς είχε δουλέψει στην Παρτίζαν από το 2018 μέχρι και το 2020, όταν είχε φύγει με όχι και τόσο ήρεμο τρόπο καθώς οι δύο πλευρές είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Αυτά, όμως, ανήκουν στο παρελθόν και τώρα η Παρτίζαν και ο Ιταλός προπονητής είναι έτοιμοι να συνεργαστούν ξανά, με το δημοσίευμα του «SportKlub» να κάνει λόγο για προφορική συμφωνία, με την επισημοποίηση να αναμένεται προσεχώς.

Η Παρτίζαν είναι στο 4-9 μετά τις πρώτες 13 αγωνιστικές της Euroleague και στο πλαίσιο της 14ης θα υποδεχθεί τη Μπάγερν Μονάχου, την Πέμπτη (4/12), με τους πάντες να περιμένουν να δουν ποια θα είναι η συμπεριφορά των οπαδών, οι οποίοι πριν λίγες μέρες απείλησαν πως δεν θα επιτρέψουν να διεξαχθεί το παιχνίδι.