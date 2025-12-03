Με τον Τζούριτς να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-1 τον Παναθηναϊκό και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Λιγκ Καπ στο βόλεϊ.

Οι «πράσινοι» είχαν νικήσει με 3-0 στην έδρα των «ερυθρόλευκων» στο πρωτάθλημα και μπήκαν δυνατά στον ημιτελικό, καταφέρνοντας να πάρουν το πρώτο σετ με 25-21. Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν το ίδιο καλή για αυτούς…

Με τους Τζούριτς και Λινάρδο να κυριαρχούν στο φιλέ, οι Πειραιώτες έφτασαν στο 25-21 και έκαναν το 1-1, παίρνοντας ψυχολογία για τη συνέχεια του παιχνιδιού.

Στο τρίτο σετ το προβάδισμα άλλαζε χέρια συνεχώς, οι «ερυθρόλευκοι» όμως κατάφεραν να ξεφύγουν με 21-18 και τελικά το πήραν και αυτό με 25-20, κάνοντας το 2-1.

Ο Παναθηναϊκός έπρεπε οπωσδήποτε να αντιδράσει και να πάρει το 4ο σετ για να οδηγήσει το παιχνίδι στο tie break, ο Ολυμπιακός όμως με τους Τζούριτς και Λινάρδο να κάνουν τη διαφορά κατάφερε να κυριαρχήσει και με το 25-17 έφτασε στη νίκη με 3-1 και θα διεκδικήσει την Παρασκευή (5/12) το τρόπαιο του Λιγκ Καπ.

Τα σετ: 21-25, 25-20, 25-20, 25-17