Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Κέρκυρα, στο γεφυράκι των Κουραμάδων, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η συνοδηγός, περίπου 75 ετών, ενώ η οδηγός, περίπου 48, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων.

Οι δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, εγκλωβίστηκαν στο αμάξι και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το corfutvnews.

Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού.