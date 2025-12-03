Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια του κυπέλλου Ελλάδας είναι ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα κόντρα στην Ηλιούπολη, όπως δείχνει και το τελικό 5-0.

Η ομάδα της Αρκαδίας ήθελε όχι απλά τη νίκη αλλά και όσο το δυνατόν πιο ευρύ σκορ για να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης και έκανε, τελικά, αυτό που έπρεπε.

Ο Αστέρας άνοιξε το σκορ στο 22′ με την ωραία ατομική προσπάθεια του Γκοακίνι που απέφυγε τρεις αντιπάλους και τελείωσε σωστά τη φάση, για να ακολουθήσει στο 34′ το 2-0 με το πλασέ του Μούμο, εντός περιοχής, μετά την πάσα του Φερνάντεθ.

Στο 77′ ο Εμμανουηλίδης με ωραία ενέργεια και τελείωμα ανέβασε το σκορ στο 3-0, στο 81′ ο Οκό ήταν εκεί που έπρεπε, μετά την απόκρουση του τερματοφύλακα της Ηλιούπολης σε σουτ του Μπαρτόλο, για να γράψει το 4-0, με το τελικό 5-0 να διαμορφώνεται στο 93′ από το δεύτερο γκολ του Γκιοακίνι, μετά την ασίστ του Σίπτσιτς.